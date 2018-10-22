台中》哀悼普悠瑪翻覆意外 黃淑芬停止總部成立活動

2018年10月22日 11:25 中時 盧金足

台中市西屯區市議員候選人黃淑芬原訂22日下午成立競選總部，決定停止造勢活動。（盧金足攝）

台中市西屯區市議員候選人黃淑芬暫卸戰袍，22日上午率服務團隊拜拜祈福。（盧金足攝）

台中市西屯區市議員候選人黃淑芬（右）位在西屯區福安北巷的競選總部會場布置、旗幟已就定位，為哀悼普悠瑪翻覆意外，臨時喊停。（盧金足攝）

台中市西屯區市議員候選人黃淑芬（右）競選團隊主動捐血，也呼籲大家踴躍捐血，紓解血荒。（盧金足攝）

為哀悼普悠瑪翻覆，造成多人死傷的嚴重意外，台中市西屯區市議員候選人黃淑芬原訂22日下午成立競選總部，決定停止造勢活動，競選團隊工作人員主動捐血，也號召民眾熱心捐血，將力量轉為台灣祈福，為車禍事件不幸罹難者悼念，並祈願受傷的乘客早日恢復健康，她也暫卸戰袍，率服務團隊拜拜祈福。

黃淑芬原本預訂下午4點在西屯區成立競選總部，位在西屯區福安北巷的會場布置、旗幟就定位，連鄉土小吃都連夜製作，成立台中市長林佳龍與黃淑芬聯合競選總部。

黃淑芬表示，昨天傍晚幸發生普悠瑪翻覆意外，民進黨中央黨部晚上8點即通令各候選人競選活動停止，全心全力投入救災，所以依照中央黨部指令，本來下來4點要成立的競選總部活動停止。

今天一早還是有很多支持者到服務處表達力挺之意，黃淑芬說，競選團隊主動捐血，並商請捐血中心在競選總部提供捐血車方便民眾捐血，呼籲大家踴躍捐血，紓解血荒。

黃淑芬感謝鄉親及團隊為總部成立所提供的各項支持及協助，也呼籲請大家發揮同理心，將力量轉為台灣祈福，為車禍事件不幸罹難者悼念，並祈願受傷的乘客早日恢復健。

「為鄉親的服務不會停止！」競離市議員選舉投票日還有33天，黃淑芬強調，競選總部原邀請市長林佳龍、立委張廖萬堅等人站台，雖然造勢活動停止，她仍然會勤跑基層，為民眾服務。

(中時 )