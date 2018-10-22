高雄》被韓小編罵噁心 綠營議員「移花接木」影片網罵翻

被嗆的高雄民進黨議員陳政聞在臉書上PO出「移花接木」韓國瑜政見與王律涵發言的影片，留言一片罵聲。(陳政聞臉書)

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中時電子報
陳政聞臉書封面照片。(陳政聞臉書)

韓國瑜粉絲團小編王律涵日前在政論節目上舌戰綠營2戰將，面對抹黑直接回嗆「我們長大之後才知道你們這些大人有多噁心」。被嗆的高雄民進黨議員陳政聞在臉書上PO出「移花接木」韓國瑜政見與王律涵發言的影片，留言一片罵聲，有網友說「被酸成這樣，你這議員還不關版啊，臉皮比犀牛皮還要厚」。

高雄市長候選人韓國瑜，選戰愈打愈旺，網路聲量爆炸成長，卻因此引來「文攻武嚇」，不僅文章被檢舉，還說要提告小編。為此，韓陣營小編王律涵單槍匹馬上節目回應，卻遭一群民進黨老人圍攻。

22歲的王律涵初生之犢不畏虎，一人舌戰民進黨高雄議員陳政聞等人，「原來我們長大後才知道，你們這些大人有多噁心」。

陳政聞事後移花接木王律涵罵她的影片，將其和韓國瑜政見剪在一起，變成韓小編罵韓國瑜「你們這些噁心的大人」，並將影片PO在臉書上。

影片底下一片罵聲，留言將近900則，網友罵「你就是跟小女生互嗆的議員哦，久仰大名」、「都幾歲了 還玩小屁孩剪接把戲洗洗睡吧」、「你哪個選區的，我一定大力宣傳你的噁心」、「1124滅東廠。謝謝你，我台中一定不投林佳龍！」、「幾十歲了 不要欺負小妹妹」、「繼續抹黑啊，自己身為父親去欺負一個小女生，要不要臉啊！」、「 要有羞恥心，她是在講你啊老陳」、「你師父快被你害死了啦，你到底是幫誰!!!」、「不抹黑就不會選舉，還真的是師出同源，如出一轍」、「作賊喊抓賊心虛還會刪留言喔？！」、

(中時電子報)

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