台北》違法卻喊修法挨批自打臉 柯P今改口說要守法

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台北市長柯文哲20日在北投七星公園舉辦行動競選總部開幕園遊會，被認定是競選造勢活動，遭北市公園處開罰。柯文哲昨高呼法令「不切實際」，應該要修法，卻遭網友翻出4年前言論，質疑柯帶頭違法還自打臉，今天他態度轉低調，改口說「法令訂在那裡，還是要想辦法遵守。」

柯文哲上周六在七星公園舉辦活動，因將改裝後的卡車行動競總開進公園，又在演講喊出競選口號、宣傳市政，被公園處認為屬於競選造勢活動，違反「台北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」，開罰4.8萬元。帶頭違法的柯，昨受訪卻稱法令應該要時祭典，讓民眾可以遵守，高呼要修法。

此話一出，引發外界議論，還有網友起底翻出柯文哲2014年競選市長時在臉書發布的文章，柯當時稱，如果國家不守法，就成了「沒有法治」的國家，當國家不遵從人民制定出來的法律規範，一意孤行遂行執政者的自我意志，就不是民主國家，是極權專制國家，如今形成強烈對比，質疑柯文哲根本是「自打臉」。

柯文哲今上午說明，因公園不能做競選使用，當天他上台就宣布，不要喊凍蒜、不要穿背心，不要把競選相關東西拿出來，但公園處認為，活動名稱就是行動競選總部開幕典禮，因此認定是競選活動，就把保證金沒收，另外公園只能擺放舞台，因改裝卡車不是舞台，又被罰錢。

他強調，現在的態度是這樣，這次選舉正在形成新的政治文化，因為這代表北市公務員可以嚴格執法，連市長的競選辦公室都可以抄掉，辦活動都會被開罰，不過法令訂在那邊，還是要想辦法遵守。

媒體追問，現在仍堅持要修法，還是要對違法道歉？柯文哲反問「要道歉？」未正面回應，僅強調自己也是想辦法在目前規則下合法，既然還是不行，那就要再想看看，老實講，那台行動競總卡車，都不知道還有哪些地方可以用。

(中時 )

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