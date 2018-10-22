中職》力擋統一獅晉級 富邦推陳仕朋先發應戰？

2018年10月22日 11:36 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

統一獅目前季後挑戰賽處於2勝1負聽牌優勢，雙方直到系列賽22日的第4戰都選擇不公布先發投手，不過依照現在的情況，統一處於安狄（Andy Van Hekken）、施子謙2擇一，富邦悍將則是黃亦志、陳仕朋其中1人出線，且依據日前富邦總教練陳連宏說法，陳仕朋機率最高。

施子謙本季面對富邦6場出賽，戰績5勝1敗，對戰自責分率3.63。富邦內野手林益全對他的打擊率高達5成，蔣智賢對施子謙的打擊率也來到4成62，胡金龍、范國宸的對戰打擊率也超過3成5，另外林哲瑄、方克偉、林宥穎、李宗賢對施子謙的打擊率也都超過3成。其中富邦只有林益全對施子謙有開轟紀錄。

至於安狄則因在9月才加入獅隊，與富邦對戰紀錄較少，僅1場對戰紀錄，該役他先發6局被擊出8支安打，失4分責失分，留下0勝1敗、自責分率6的紀錄，富邦陣中蔣智賢、王正棠對他3打數2安打為最佳紀錄，目前尚未有富邦打者從安狄手中敲出全壘打過。

至於富邦最有可能在G4先發的陳仕朋本季對統一2場出賽，1先發、1中繼，自責分率7.71。本季只有高國慶對他有過2安打的表現，鄭鎧文對陳仕朋1打數就敲安，全隊唯一對戰打擊率1。

至於另1有可能先發人選黃亦志，本季對獅6場出賽，2勝0敗、對戰自責分率4.55，獅隊唐肇廷、蘇智傑對他打擊率均超過6成，鄭鎧文對陳仕朋也有4成打擊率，另外陳鏞基、潘武雄、陳傑憲對他的打擊率也超過3成，而郭阜林雖13打數僅1安打，但就是1發全壘打。

(中時電子報)