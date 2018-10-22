大陸給台商優惠就違法？調局副局長：口誤

2018年10月22日 11:53 旺報 林永富

選舉前有關陸資介入選舉傳聞成為立法院內政委員會質詢焦點。親民黨立委陳怡潔22日問法務部調查局，陸資支援特定人士參選，除送錢之外還有那些會被認定為違反法律？調查局副局長黃迪熹回答說：例如在大陸給台商優惠措施。優惠台商就是統戰的看法引起陳怡潔質疑這是在恐嚇台商，黃迪熹後來改口說是口誤，直接金援候選人才是違法。

立法院內政委員會邀請陸委會、法務部、調查局、財政部及金管會等相關機關，就陸資金援選舉一事報告並備質詢，陳怡潔問陸委會主委陳明通，有關陸資介入台灣選舉的傳聞，陸委會是否有掌握？陳明通回答表示，統戰是中共三大法寶之一，大陸對台灣統戰很平常。

陳怡潔再問，陸資支援特定候選人，是一個人還是一群人？陳明通表示偵查不公開。陳怡潔又說，這是否是因選舉而做的假新聞？陳明通說，不建議委員這樣解讀。

就調查局指稱大陸國台辦送錢給台商支持特定候選人，陸委會是否知情？陳明通說：「像王炳章案就是，金錢來源很清楚。」後來才想到口誤，才改口說是王炳忠。

陳怡潔問，除了台商送錢就被認為有什麼目的之外，還有什麼模式會被認定為違法？調查局副局長黃迪熹回答說：如在大陸給台商優惠措施。此話一出，陳怡潔再追問，如果台商在大陸發展，需要當地政府給予協助，像是土地或稅率優惠，也算是違法？如果優惠台商就是統戰，這樣是在嚇台商，這樣就算是違法？豈非所有去大陸的台商就是被統戰？台灣人不是被嚇大的。

黃熹迪後來改口說，這是誤會，不是優惠就是統戰，是陸資直接金援候選人，直接交付金錢給特定候選人才算。

(旺報 )