韓流外溢效應拉抬藍選情 蔣萬安：我都被圈粉了

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中時

國民黨高雄市長參選人韓國瑜「韓式炫風」席捲全台，國民黨立委蔣萬安、柯志恩今天接受電台專訪時認為這樣的外溢效應有助於拉抬藍營選情，至少讓藍營樂於出來投票。柯志恩還開玩笑說，蔣萬安以前是萬人迷，出去別人都要閃邊站，但這次大家對62歲沒頭髮的中老年比小鮮肉還要大，蔣萬安可以旁邊喘氣去了。蔣萬安也補充，「因為我也變小粉絲了。」

蔣萬安提到最近幾次與韓國瑜同台輔選的狀況，他發現很多人都是聽到風聲之後自發性要來看韓國瑜，大家都擠上前去想摸他一下、拉一下他的手。柯志恩開玩笑說，這是很勵志的故事，年過60歲只要腦袋瓜夠清楚，儘管沒有頭髮也沒有蔣萬安帥，只要展現自己魅力也是有第二春。

主持人周玉蔻問說韓國瑜這樣會不會功高震主？黨內一直被說又多一顆太陽？柯志恩說，現在重要的是2018要先打贏才有後面的2020，大家一定很團結，都想鞏固已經發生的外溢效應，「不管幾顆太陽，四顆也好五顆也好，熱死大家也好，就是要把選舉打起來。」

蔣萬安也提到自己在幫台北市議員輔選時，有些場合的主持人也會特別提到韓，台下支持者就會相當激情，代表這外溢效應是全國性的，帶動藍軍院出來投票。周玉蔻反問蔣，但台北人又不能投韓，韓柯關係好像不錯，會不會喜歡韓的都跑去投柯？蔣萬安說，「不可能啦，台北市國民黨有派丁守中啊！」

柯志恩說，丁守中才是正藍軍，柯文哲雖然講兩岸一家親或是一些比較中間的論述，但那只是「敷衍表層」的，兩岸關係要好還是要投給丁守中。但她也坦承，確實有兩成藍營選民去支持柯文哲，丁守中要鞏固回這兩成才有機會。

蔣萬安說，國民黨內部一直都在做滾動式民調，就他所知，丁守中不如外界民調那樣落後10％，內部民調顯示都在個位數，甚至誤差範圍內，還是有機會。他也建議民進黨的姚文智陣營，如果一直往深綠走，要達到過去綠營在台北的基本盤恐怕不容易，因為民進黨在北市的基本盤就不是屬於這種，不應把選民限縮在這塊。

(中時 )

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