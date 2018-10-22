台灣首度舉辦亞太消防國際研討會 內政部：有助提升國際能見度

2018年10月22日 11:51 中時 張理國

內政部長徐國勇今天上午出席「第11屆亞太消防科學與科技國際研討會」開幕典禮，徐國勇表示，世界各國政府部門都十分重視「消防」領域工作的執行，這次國際盛事是亞太最高等級的消防安全研討會，首度於台灣舉辦，讓我國有機會近距離與各國消防學者專家交換意見，有助提升台灣高等消防教育與研究的水準與國際地位。

徐國勇提到，「消防」是政府與人民最為密切關係的工作之一，不管是建築物火災的搶救或預防，災害的管理或應變，消防工作直接維繫著所有人民的生命、財產安全，隨著消防工程的技術及防救災的應變方式日新月異，如何將防火工程研究的內容實務化，如何教育及訓練好的消防人員，一直是政府非常重視的課題，期望透過這5天國際研討會，汲取各國專家的經驗，進而精進我國消防作為。

徐國勇也期許，透過這次盛會建立與各國消防學者之連繫管道，增進與國際災害防救議題合作關係，以更全面保障國人生命、財產的安全。

內政部指出，「第11屆亞太消防科學與科技國際研討會」由中央警察大學與美國消防工程師學會台灣分會(SFPE Taiwan Chapter TC) 自10月21日起在台大醫院國際會議中心及消防署訓練中心等處舉辦，為期5日，邀請到來自美國、英國、大陸、日本、韓國、瑞典、澳洲、香港、澳門、俄羅斯等近20個國家及地區之消防學者專家約140名來到台灣，共同與會交流、討論及分享最新的消防科學與科技與研究成果。

(中時 )