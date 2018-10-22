綠川二期整治 南區復興路至愛國街段進度98％

台中市政府推動綠川二期整治工程，並獲營建署核定前瞻計畫補助，台中市長林佳龍22日到南區復興路至愛國街段視察。（馮惠宜攝）

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綠川第二期整治工程打造書香氣息濃厚的「書屋橋」。（馮惠宜攝）

台中市政府推動綠川二期整治工程，並獲營建署核定前瞻計畫補助，南區復興路至愛國街段工程進度已達98％，市長林佳龍22日前往視察，期待這段延伸至南區國民運動中心的河道，串聯「台中之心」自行車道、鐵道、綠園道，形成以人為本、結合綠水、文藝復興概念，進一步落實台中文化城中城理念。

林佳龍22日一早在水利局長周延彰陪同下視察綠川第二期工程復興路至愛國街段，市議員邱素貞、何敏誠也到場關心。林佳龍說，綠川「全流域治理」是市府重要的施政目標，完成第一階段整治後，持續往下游延伸，並已爭取到中央前瞻計畫13.9億元經費支持。

綠川河道長5.7公里，上游主要汙染源已大幅改善，民權路下游的綠川河段將推動汙水下水道用戶接管工程及搭配汙水截流工程，以提升防洪安全、水質淨化處理、景觀環境3大面向進行改善。

水利局長周廷彰表示，復興路至愛國街段已完成建置汙水截流管道及河岸環境改善，保留基地上老樹，搭配樹木維護及樹穴設置機制改善老樹生長環境。同時，強化原有河堤之人行步道空間，打造「書屋橋」，營造悠閒的閱讀氛圍，期盼文藝風貌的水岸景觀休憩空間，能夠醞釀出土地與居民、居民與書籍的美好的關係。

何敏誠指出，綠川第一期整治，水變乾淨了，環境也脫胎換骨，讓台中人感到光榮。邱素貞表示，第二期整治工程串聯文創園區人行步道空間，強化河堤通道路徑，打造書香氣息濃厚的「書屋橋」，河岸兩側設置散步道、休憩座椅、腳踏車停靠等友善設施，相信這裏將成為另一處嶄新文藝風貌的水岸空間。

(中時 )

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