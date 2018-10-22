普悠瑪事故殷鑑 「運安會」草案三月內送立院

飛安會主委楊宏智今（22）日表示，運安會設置草案採一次性立法，將鐵道、船舶及公路事故調查均納入。（游昇俯攝）

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台鐵普悠瑪列車日昨發生嚴重傷亡事故，設置獨立調查機構「運輸安全調查委員會」的議題浮上檯面。上任首要任務即在促成運安會成立的飛安會主委楊宏智今（22）日表示，運安會設置草案採一次性立法，將鐵道、船舶及公路事故調查均納入，並將於3個月內將草案送交立法院審查。

立法院交通委員會今日邀請楊宏智報告業務概況，並備質詢。楊宏志表示，去年飛安會向行政院提送「運輸安全調查委員會設置計畫書草案」，擬納入鐵道及船舶事故調查，目前立法方向確定採一次性立法，涵蓋航空、鐵道、船舶及公路，分階段執行，草案下個月會提到行政院。

立法委員鄭寶清認為，運安會應含括鐵道、船舶及公路相關事故調查，運安會設置延宕，主要在於交通部認為相關事故稀少，設置這個組織沒效率，故仍委由行保會調查，但行保會調查有球員兼裁判之嫌，且調查記錄不公開，難昭公信。楊宏智答詢時承諾，未來鐵道調查將依照飛安調查標準，調查數據一律公開。

立委葉宜津也提到，軌道運量、密度遠大於船舶、飛機或公路載具，造成事故傷害最大，運輸安全需獨立調查機關，遺憾前賀陳部長受既有軌道機關影響，不支持運安會，希望運安會設置草案，明年七月能見到組織法與作用法同時提出。

為加速運安會設置，會議中通過臨時提案，委員會要求包括組織法制「國家運輸調查委員會組織法」，以及作用法制「國家運輸事故調查法」，飛安會需於3個月內將草案送至立法院審查。並且，針對目前台鐵局行保會調查有球員兼裁判之嫌，亦要求鐵道事故調查應委由獨立調查機關執行。

此外，針對此次普悠瑪列車事故，行政院已指派政委吳澤成主持專案調查，交通委員會亦要求飛安會建請吳澤成，邀請國際運輸安全協會（ITSA）會員國軌道安全專家，組成第三方獨立調查單位，協助本次事故調查。

(中時 )

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