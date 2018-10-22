替代役搭死亡列車 英俊的臉被削一半 靠刺青認出他

邱歆粵的母親整個人哭攤在座椅上，一旁的志工則不停地安撫。（胡健森攝）

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台鐵普悠瑪21日晚間在宜蘭新馬站發生翻覆意外，造成18死，其中1名死者邱歆粵為新竹縣寶山人，因在台東當替代役，21日搭車在前往台東路上喪命，家屬大慟「臉被削一半」，突如其來的意外，也讓家屬很難接受。

家屬說，邱歆粵因外婆住台東，而選擇在台東擔任替代役，21日晚間接獲台東監獄科長致電，請家屬兩邊各查一下，看是否搭上出事的普悠瑪列車，沒想到不久後就接獲通知，確認邱歆粵罹難。

家屬悲痛的說，邱歆粵平日獨立，以前讀髮型設計相關，但在意外中，臉被削了一半，還凹進去，難以辨識，是靠著他的項鍊與身上刺青認出，將把他的臉補回來，讓孩子安心的離去。

因為懂事、貼心，希望能多點時間及機會探視外婆，邱歆粵特別選擇到台東監獄擔任替代役男，不料卻搭上死亡列車；喜歡將自己打扮帥氣模樣，竟在這場台鐵出軌翻覆意外中被削掉了半邊的臉龐，他的媽媽一想到兒子的模樣，只能哭攤在地，無法接受這個殘酷的事實。

邱歆粵的阿姨說，他們搬到新竹住，但貼心的邱歆粵為了想要多一點時間及機會可以探視還住在台東的外婆，特別選擇到台東監獄服替代役，原本他是在月初放假，這個月才剛改成月底放假，沒想到就遇到了這場死劫。

「歆粵平常很愛漂亮，怎麼能接受這樣的狀況（臉部被削掉一半）？」邱歆粵的阿姨說，指認遺體時，根本無法從臉部辨識，最後是從身上的刺青記號，才得以確認。

怕疼愛乖孫的外婆太過傷心，家人如今仍不敢讓外婆知道邱歆粵已經不幸罹難的事。

寶山鄉長邱坤桶（右一）、新竹縣長候選人楊文科（右二）22日探視家屬。（莊旻靜翻攝）

寶山鄉長邱坤桶、新竹縣長候選人楊文科獲知消息，22日一早前往慰問，楊文科說，希望政府來檢討，不要再發生遺憾，縣民有30萬意外保險，未來他若當選會盡力維持。

(中時 )

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