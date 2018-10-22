《全台最速報》16人家族赴北市參加喜宴 搭上失速列車9死6傷

16人家族赴北市參加喜宴 搭上失速列車9死6傷

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎16人家族赴北市參加喜宴 搭上失速列車9死6傷

台鐵普悠瑪列車昨(21日)發生全車脫軌、3節車廂翻覆意外，造成重大死傷，從台東赴台北參加親友喜宴的董姓家族，一行人共有18人在回程時搭上這班失速列車，家族中有9人不幸在意外中喪生，有6人受傷，僅3人沒有大礙。

◎猶如電影情節 普悠瑪出事12秒畫面曝光

台鐵普悠瑪6432次列車昨準備進入新馬站發生重大事故，檢調正調查肇事原因，出事的普悠瑪號12秒畫面22日曝光，景象相當駭人，車輛絲毫沒有減速，接著傾斜、翻車，不少網友見狀直呼「根本是電影情節」。

◎蔡英文抵新馬站視察 要求3日內恢復雙向通車

台鐵普悠瑪於新馬站翻覆第2天，蔡英文總統今早7時到場聆聽各單位簡報後表示，外界關注的事故原因，檢調單位已經介入調查，會盡快給國人一個報告，釐清事故內容；至於交通部分，今早一經恢復單線雙向通車，希望3天之內恢復雙向通車。

◎砂石車疑爆胎夾扁轎車起火 父子逃生 母不幸燒死

國道3號高速公路北上128.3公里後龍路段發生火燒車意外，一輛砂石車疑因左前輪爆胎，失控撞擊前方自小客車，小客車上有3人，一死一傷，肇事砂石車駕駛，及時逃出車外無傷。

(中時電子報)

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