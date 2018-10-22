金門首座i郵箱啟用 寄東西不怕家裡沒人收

2018年10月22日 12:03 中時 李金生

金門首座i郵箱今（21) 日上午開張啟用，帶給軍民更便捷郵政服務。（李金生攝）

金門縣府秘書長林德恭（右）在i郵箱初體驗，直說「讚！」（李金生攝）

金防部政戰主任史順文在中華郵政助理管理師郭禹瑄協助下，領取第一件i郵箱包裹，十分開心！（李金生攝）

金大學生應邀表演，迎接i郵箱來到金門。（李金生攝）

金門首座i郵箱今（21) 日上午開張啟用，提供民眾全年無休、24小時自助取/寄郵件服務，讓以邁向「科技島」為目標的金門，在生活日常再邁出e化一小步。

台北郵局局長藍淑貞指出，金門郵局i郵箱啟用後，中華郵政正式完成臺、澎、金、馬各縣市i郵箱布建作業，未來更將以物流、ATM為目標，持續深入各縣市鄉里設置i郵箱，預計2019年底前布建達2000座、2020年達3000座，提供民眾最便利、多元的配送服務。

這項在中華郵政發展智慧物流服務架構下，以提供普及服務、加強離島建設，縮小城鄉差距為目標的i郵箱建置作業，提供全年無休、自助領取、交寄包裹及退貨的服務，優點就是民眾寄東西，再也不用怕沒人在家收件，也不用擔心郵局打烊了。

民眾可以於郵局各據點（或i郵箱）交寄郵件時，書寫i郵箱名稱（如：臺北民生郵局i郵箱）為收件地址，讓收件人直接送至「i郵箱」取件，或於網路購物後，指定將商品直接遞送至「i郵箱」，在領件時間內至指定i郵箱取件。

金門郵局指出，目前依據寄件尺寸收取60至70元不等的郵資,經濟實惠,且不受郵局營業時間限制，歡迎民眾多加利用。

(中時 )