普悠瑪事故周玉蔻要馬英九負責 網友怒轟閉嘴好嗎

2018年10月22日 12:08 中時電子報 林毅

周玉蔻在臉書分享文章，要馬英九毛治國負責 (圖／翻攝自臉書)

有網友不滿，嗆周玉蔻馬後炮，直問等調查報告很難嗎？ (圖／翻攝自臉書)

網友嗆又怪前朝，周玉蔻反嗆18條人命難道不需要揪出錯誤決策者？ (圖／翻攝自臉書)

台鐵6432次普悠瑪發生重大意外，造成18死187傷，事故原因至今依舊不明，但周玉蔻在臉書PO文，直指是馬政府和毛治國的責任，文章轉到PTT後慘被網友公幹。

周玉蔻表示，普悠瑪安全問題，民進黨立委段宜康與國民黨立委廖國棟2017年都曾質疑時任總統與交通部長的馬英九與毛治國，在普悠瑪招標案對過彎橫向加速度容許值放寬標準，從原本和太魯閣號一樣的0.3公尺／每秒平方，降為0.8公尺／每秒平方，也就是說，同一個轉彎處，乘客要承受的離心力，普悠瑪比太魯閣要高出3倍。

周玉蔻繼續引用段宜康質詢內容，指出我們用買傾斜式列車的錢，去買了一般的電聯車；然後還得應付大家所期待的傾斜式列車車速，根本是假的「傾斜式列車」，而那時的交通部長叫毛治國。轉彎有危險疑慮的列車採購疑案，勢必面臨徹底調查，追究責任。

文章最後說，台鐵被罵到心虛，後來加購2列普悠瑪都特別花錢添置油壓減震器，大家如果不信，可以去看國民黨團總召廖國棟的書面質詢。

段宜康本人則是在臉書低調表示「不願在這個時刻談這問題，在大家還忙著叫災或是調查還沒有初步結果前發言引爭議」，但也說「該負責的人遲早會付出代價」、「願罹難者安息；傷者早日康復」。

文章被轉到PTT後，被鄉民噓爆，「可以叫她閉嘴嗎」、「調查結果都還沒出來就急著帶風向」、「這種時刻還有空打擊政敵...」、「災難還可以操作，有沒有這麼低劣」、「所以馬英九還在當總統？」。

周玉蔻臉書上也有網友不滿嗆「為何等到出事才馬後炮？都已經全面執政也不查是不是怠慢？肇因都還沒結果就開始耍嘴砲是怎樣？如果是有人搞軌是不是又要吞曲棍球？」、「等真正原因出來很難嗎？車都開6年，現在才說車有問題合乎正常邏輯？東西賣你6年跟店家說東西出問題是因為它不適合你家用，我是店家不訐譙才怪」。

(中時電子報)