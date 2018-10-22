也是300公尺大彎道！日人痛憶福知山線百死事故

2018年10月22日 12:20 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

普悠瑪脫軌翻覆逾200死傷事件，引起日本媒體關注並大幅報導，原因不僅是日客來台最愛搭乘的車種，更因它是日本製造。對此事件，日本人深感痛心，也盼能盡快調查出事原因，有網友得知普悠瑪是在轉彎處失速，不禁想起13年前逾百人喪命的JR福知山線出軌事故。

NHK報導指出，昨(22)發生事故的普悠瑪號，是日本JR東海子公司「日本車輛製造」製造，從2013年開始在台灣運行，由於台灣的東海岸線有許多彎道，台鐵引進普悠瑪號，希望能夠有效加快經過時間。日本對台窗口日本台灣交流協會也表示，日本觀光客從台北前往花蓮、台東沿線景點，都會搭乘普悠瑪號，現從公布的資訊得知，死傷名單中沒有日本人。

日本民眾從媒體訊息得知，普悠瑪22日脫軌翻覆的現場，是在半徑300公尺的大彎道，對2005年發生的福知山線事故又恢復了記憶。

根據維基百科資料，官方暱稱為JR寶塚線的福知山線，因為快速電車脫軌撞擊路旁公寓大樓，曾造成1 07人死亡、562人受傷的重大鐵路事故。

事故發生在彎道曲線半徑304公尺，肇事列車則是7節車廂混編的列車，在行經該路段時，前5節車廂突然出軌，其中2節甚至撞擊鐵路旁9層樓公寓大樓外部結構，不鏽鋼製車廂嚴重變形，車內乘客傷亡慘重。當時包括23歲司機員有107人死亡，562人受傷。

日本官方調查肇事，從控制器的速度紀錄分析發現，第5節車廂在出軌事件發生時，車速曾高達每小時108公里，而到達事發地點前，肇事電車以時速120公里通過前一站，並以時速116公里通過失事彎道。

普悠瑪的重大事故，曾一度登上《日本Yahoo！》首頁，日本網友留言表示，因為福知山線事故，日本政府痛定思痛，要求鐵道公司設置安全統籌管理人，導入ISO道理交通安全認證，徹底調整運輸安全。還有人留言祈福，「真的很心痛」、「希望早日調查出真相，防止這樣的意外再度發生」。

(中時電子報)