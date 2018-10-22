參加國小同學會 花蓮才女美術老師魂斷翻覆列車

2018年10月22日 12:12 中時 許家寧

花蓮罹難者林思容為社區美術老師，社區經常可見她的作品。（許家寧攝）

民運社區的白燈塔公園地磚以林思容的畫作設計。（許家寧攝）

花蓮美術老師林思容（右）參加同學會，回程不幸搭上翻覆列車罹難。（許家寧翻攝）

台鐵6432次普悠瑪列車昨日傍晚驚傳翻覆，造成嚴重死傷，花蓮縣社區大學美術老師林思容赴宜蘭參加聚會，不幸回程搭上死亡列車，親友接獲噩耗，連夜北上處理後事，社區居民直呼驚訝！社區不少裝置藝術及畫作出自林的筆下，是大家眼中「才女」。

普悠瑪翻覆事故已造成18死，花蓮市58歲的美術老師林思容昨天中午至宜蘭參加國小同學聚會，原本要搭5點的車，卻提前搭上該班次普悠瑪列車，當時還打電話告知家人已搭車坐在第8節車廂，後來家屬看新聞得知翻車事故，感到相當不安，撥打林的手機也音訊全無。

親友透露，林思容家屬遲遲在花蓮等候傷者名單，卻不見林出現在名單內，認為恐「凶多吉少」，一家人當當機立斷驅車北上直奔醫院，怎料卻見到林思容已成冰冷遺體，林的罹難消息今早傳回花蓮，讓社區許多民眾感到相當突然，大呼不敢置信。

美崙民運社區里民說，林老師熱愛藝術，擅長油畫及水彩畫，畫作經常花蓮參展，同時也是花蓮市民運社區發展協會理事，社區白燈塔公園的裝置藝術及公廁畫作多半出自她的筆下，除在各社區長照、福氣站教長者作畫外，也常深入部落進行兒童繪畫教學。

林思容任花蓮縣社區大學美術老師，每周固定開課，教導學生生活水彩插畫，作品主要以「心靈風景」為題，多取材花蓮各個角落的美景，用不同的角度看花蓮。在社區民眾眼中，開朗、臉上經常掛著笑容的林老師創作能夠療癒人心，相當不捨她就這樣離去。

(中時 )