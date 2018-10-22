卑南國中學生、6歲童住加護病房　院方：狀況穩定

2018年10月22日 12:48 中時 張穎齊

台鐵6432次普悠瑪列車昨（21）日下午在蘇澳新站發生出軌意外，造成18死、逾百傷，羅東博愛醫院一度送進75名傷患，不過院方今天指出，目前在院傷患友23名，15人住院、4人在急診留院觀察、4人在加護病房，其中加護病房的4人狀況趨穩定，尚在治療觀察中。

羅東博愛醫院醫療副院長林志銘表示，加護病房的4名傷患目前狀況都穩定，其中有卑南國中學生14歲王羽飛、12歲李旻瑄，以及謝姓男童（6歲）。

林志銘說，王羽飛意識清楚，但今早血氧濃度不穩定，有骨折、肺部挫傷、氣血胸，需要呼吸器，還有可能會使用到葉克膜，但目前已經比較穩定，不用葉克膜，但仍在插管治療中。

林志銘指出，同樣也是卑南國中學生的李旻瑄，臉和下巴部大面積撕裂傷，目前已經修補完成，但左邊肱骨有骨折，已給骨科看過，下午會繼續治療，目前狀況穩定，並已拔除呼吸器。

至於6歲的謝弟弟的傷勢，有護理師在臉書發文指出他的臉部已「面目全非」，且顱骨骨折、顱內出血。林志銘說，謝童今早昏迷指數只有6，仍在插管中，頭部也還有撕裂傷，但經過電腦斷層掃瞄，並給神經外科看過後，情況穩定，不需要動手術，目前會以藥物處置為主，且還在插管治療。

林志銘說，插管的病患目前都沒辦法講話，其他清醒的病人是可以講話的，另外蔡英文總統在探視過程中，面對病患與家屬都很親切，院方也會繼續做後續治療。

(中時 )