中日有意增進防務交流 重啟艦艇互訪

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中時

日本「共同社」獨家報導，日本首相安倍晉三25日起訪問大陸期間，將與大陸國務院總理李克強就重啟海上自衛隊與中國海軍的艦艇互訪達成協議。這將是中日時隔8年重啟艦艇互訪。

報導指出，多位日本政府相關人士透露，日中兩國政府作為防務交流的一環，計劃重啟海上自衛隊與中國海軍的艦艇互訪，現已進入最終協調階段，預計將在安倍訪華期間與李克強達成協議。

上次兩國艦艇互訪是在2011年12月，兩國在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）對立持續的形勢下，此舉旨在通過謀求溝通意見來防止偶發性衝突。日中6月啟用了避免偶發性衝突的相互通報機制「海空聯絡機制」，將進一步加強防止衝突。

日本政府消息人士透露，現在出現了邀請中國海軍艦艇參加計劃明年10月左右舉行的海自觀艦式的方案。防衛相岩屋毅19日在新加坡與中國國務委員兼國防部長魏鳳和會談時，強調「從兩國互相理解與建立互信的觀點來看，防務交流非常重要」，呼籲防長與統合幕僚長等幹部互訪。

中國與美國的摩擦也擴大到了軍事領域，中方似乎認為要傾力於對美關係，與日本進一步構建互信不可或缺。

中國公務船多次駛入釣魚台附近的日本領海。日本政府相關人士指出，通過防務交流加深相互理解，將能預測對方行動，避免偶發性衝突。

中國艦船9月在南海異常接近美艦，兩艦相距僅約41公尺，美中之間緊張升溫，日本則有意避免在東海發生此類事態。

日中兩國政府還基本確定，將在安倍和李克強的會談上，締結規定週邊海域發生海難事故時的合作應對方式之《日中海上搜救（SAR）協定》。

(中時 )

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