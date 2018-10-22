各地捐血站上出現捐血潮 血液基金會：捐血勿集中

2018年10月22日 12:24 中時 鄭郁蓁

宜蘭捐血站上午就出現排隊捐血人潮。血液基金會提供

宜蘭捐血站上午就出現排隊捐血人潮。血液基金會提供

宜蘭捐血站上午就出現排隊捐血人潮。血液基金會提供

台鐵台鐵普悠瑪列車出軌翻覆事故，造成18死，逾200人傷，不少愛心民眾擔心傷患需要血，昨晚開始查詢各地捐血地點，造成血液基金會網站掛點至現在，今天早上全國各地捐血站更湧入上百捐血人潮，血液基金會呼籲，血液只有35天保存期限，目前存血已經足夠，希望民眾能間隔捐血。

台灣血液基金會公關處長黎蕾表示，因受傷者眾，昨晚開始台北捐血中心火速救護車將441袋（每袋250c.c.）的血液火速送往宜蘭捐血站，隨後又運送第二批450袋血液，昨晚總計運送900多袋到宜蘭，並送往各醫院。今(22)天也預計再向新竹捐血中心調撥約500袋子，作為意外事件備用的血液庫存量。

黎蕾表示，目前宜蘭捐血站庫存量已達5倍平日庫存量，請全國民眾安心，捐血中心都會以傷病患為最重要考量，充分提供醫療用血。

因今天上午開始，全國各地捐血站都湧入人潮，宜蘭站清晨開始，排隊體檢和捲袖等待採血者，加起來更是超過上百人。不過因為血液僅有35天保存期限，民眾瞬間湧入的血量恐難一時消化，這次用血因為事發緊急，昨晚是先從台北調血，為維持全國各地血液量平衡，除擔心用不完會過期，也會擔心捐血人捐血後要等兩個月才能再捐下一次，這之間如果又發生大狀況，可能血源供應就會出問題。

黎蕾說，根據過去研究，每逢重大意外事故發生，確實會帶動一些本來沒有捐血習慣的熱血民眾挽袖，目前各地詢問電話量瞬間爆量，請民眾勿急於一時捐血，按照自己的捐血間隔，定期定量的捐血，維持血液庫存量平衡，就是最好的救援。

血液基金會呼籲，年滿17歲、65歲以下，女性超過45公斤、男性50公斤以上，符合捐血資格者，養成定期捐血的好習慣，為醫療用血做好準備

(中時 )