火車出軌翻車 特教老師邱鈞稜：此生最驚恐的一瞬間

2018年10月22日 12:25 中時 范振和

花蓮縣玉里高中老師邱鈞稜劫後餘生，在家裡冰敷受傷頭部。（讀者提供）

「我碰到這一輩子最驚恐的一瞬間！」花蓮玉里高中特教老師邱鈞稜22日上午說，21日下午的普悠瑪列車宛如《屍速列車》，萬分慶幸自己活了下來！

邱鈞稜趕著22日上班，昨天下午搭上普悠瑪出軌列車，友人打電話來，她走到第五節車廂通道，抓著把手講話，突然感受車廂劇烈晃動，她緊抓著把手不放，但晃動太厲害了，以致後腦被撞出大包，手部擦傷、臀部挫傷。

「當時我是瞬間被甩進車廂內，我請在哭的小朋友和阿嬤一定要冷靜。」邱鈞稜說，她隨身包也被門夾住，先取走錢包而已，至於，筆記型電腦等物件、行李都散落車廂，她設法從車橋處跳出來，也叫乘客一起跳。

邱鈞稜說，當時不覺得痛，看到列車已扭曲變形，腦袋一陣空白，直到救護車一到，她才跟著前往羅東聖母醫院救治，原本不想讓父母親擔心，後來還是報平安，爸爸與哥哥趕到羅東探視，院方初診認為是輕傷，22日凌晨2時30分，爸爸載她抵達花蓮老家休息，今天近中午再到醫院進一步檢查是否腦震盪。

她的表姊范瑋庭說，昨天發生火車出軌翻覆，表妹第一時間和她連絡時，還不斷發抖，說跟電影情節一模一樣，事發前，這列車一直有問題，暫停2、3次，最後一次感覺駕駛像趕時間般，火車越開越快，最後飛了出去。

邱鈞稜說，剎那間，她深刻體會到那種恐懼、無助，現場一片混亂，哀嚎聲四起，她雖然驚嚇萬分，但看到有人這一輩子都沒辦法走出來，她就感到非常幸運了，人生無常，只希望傷者快點就醫，自己也想好好檢查、療傷，「爸爸還會帶我到宮廟收驚。」

(中時 )