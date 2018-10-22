戶政事務所退休主任不幸罹難 同事不捨：一路好走

戶政事務所員工感到不捨。（楊漢聲攝）

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朱永照女兒透過臉書請求協助。（翻攝朱永照女兒臉書）
朱永照女兒透過臉書留言。（翻攝朱永照女兒臉書）

台鐵普悠瑪號6432車次21日下午發生翻覆意外，造成18人罹難、178人輕重傷，其中帶著卑南國中學生前往韓國的導遊兼領隊朱永照不幸罹難，他曾擔任台東戶政事務所主任，戶政事務所人員聽見噩耗，都十分不捨，無法相信老長官就這樣走了，希望他能一路好走。

難導遊朱永照於上周三，帶著卑南國中師生赴韓國交流，這團連同導遊兼領隊共25人，回程竟搭上這班死亡列車，事發當時，朱永照的女兒因聯繫不上父親，只能著急在臉書上PO文，未料仍是喚不回父親，等到的是冰冷遺體。

翻車事故發生不久，朱永照女兒沒辦法聯繫上父親，在晚間6時許透過臉書求助，「我爸坐在第8節車廂，手機被別人撿到，目前聯絡不下，拜託大家有受傷名單跟我說」，可惜不久就接獲噩耗，她忍著痛再度寫下，「我爸離開人世了，目前正在去宜蘭帶爸爸的路上，謝謝大家關心，但我真的沒力氣回應了，讓人聞之鼻酸。

台東戶政事務所人員接獲消息都不敢置信，不相信老長官就這樣離開，台東戶政事務所秘書陽明政表示，朱永照是1位認真積極的好長官，先前在西康路改名「大學路」時，同仁業務相當繁重，主任也親自下來幫忙，協助與地方人士舉行協調會，才終於完成推動改名。

楊明政表示，老長官除了公務上相當認真外，對底下部屬也相當好，常常會帶著家中種植的蔬果，及飼養雞隻所下的新鮮雞蛋來跟同仁分享，人緣極佳，聽見如此噩耗，所內同仁相當不捨，只能祝福長官一路好走。

(中時 )

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