台南》悼念普悠瑪列車事故 高思博暫停競選率幕僚響應捐血

2018年10月22日 13:03 中時 程炳璋

台北捐血中心經過血袋調撥，血量已供應充足，台南捐血中心貼出公告，呼籲民眾養成定期捐血習慣即可。（程炳璋攝）

普悠瑪列車在宜蘭出軌翻覆，造成18死慘劇，台灣選舉活動相繼暫停，各縣市湧現捐血潮，國民黨籍台南市長候選人高思博22日上午到中西區永福路捐血中心挽袖捐血，捐血中心說明經過血袋調撥，台北捐血中心血量已充足，呼籲民眾定期捐血即可，已穩定血源與血品。

台灣9合1選戰進入最後1個月倒數計時，普悠瑪列車21日在宜蘭出軌翻覆，釀18死慘劇，國民黨中央黨部宣布暫停一切選舉活動，並呼籲踴躍捐血，高思博立刻取消22日的掃街拜票行程，上午到中西區永福路捐血中心挽袖捐血。

高思博輕裝便服抵達捐血中心，先關心全台目前的血量、血源充足問題，經過資料填寫詢問，獲得捐血資格，他並拿起手機自拍捐血過程，稱要留存當紀念，隨行3位幕僚當場響應捐血。

台南市捐血中心表示，從21日晚上就不斷有民眾打電話詢問要來捐血，但台北捐血中心經過從各縣市調撥血袋，目前血源無虞，不過各地捐血車22日仍湧現愛心捐血人潮，比往常增加1倍。

捐血中心企畫課表示，台南市平均每天需要1100袋血量，血液保存期限為35天，過剩的血袋若超過保存期限就不能用，目前已無缺血，希望民眾養成定期捐血習慣，穩定血源與血品。

(中時 )