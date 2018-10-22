孔鏘3年不吃只喝扛600萬債 患「此症」沒藥醫認早立好遺囑

2018年10月22日 12:49 中時電子報 吳品瑤

台灣綜藝圈「一人樂隊」始祖孔鏘老師(莊永軒)，深知每個主持人習性並善於察言觀色的他，透過音樂為節目增添絕佳效果，曾是綜藝大哥們心目中公認的「最強綠葉」，全盛時期酬勞相比於他剛出道時期，翻漲20倍之多，然2000年後因台灣綜藝生態轉型，外景節目興起，棚內節目銳減，加上跟朋友合開公司投資失利，讓孔鏘不但賠光積蓄，還倒欠600萬債務。

早期幾乎每檔夯綜藝都能聽到他伴奏樂聲的孔鏘老師，因投資失利反扛6百萬債務，據《蘋果》報導，他受訪時笑稱除了樂器跟老婆沒賣，其他都賣了，負債也毀了他的第二段婚姻，所幸小他14歲的女友也就是現任老婆黃家穎「患難見真情」，兩人在2005年結婚，而他幾乎「不吃只喝」維持3年時間硬是還清債務，事後為了提醒自己別再重蹈覆轍，竟將負債的支票一張張貼牆上每天看，加上生活上省吃儉用並把握每個賺錢的機會，才得以東山再起，但也從此不敢再投資，直呼「不投資是我重要守住的防線」。

而這段時間裡，孔鏘不只經濟出狀況，同時還因為生病，看淡了生死，59歲的他竟罹患重度「睡眠呼吸中止症」，這病是老婆第一個發現的，就醫後確診，醫生說沒有特效藥，也沒藥可治癒，缺氧的話輕則變植物人、重則猝死，如今他入睡前得戴呼吸器，儀器若一段時間偵測不到他呼吸，會自動送氧及時救命，加上他有「三高」及糖尿病，因此將生死看得很淡，為了不讓後輩為了錢起爭執，所以早早找律師立好遺囑，如今把錢跟自身健康都交給老婆打理，嘴甜說黃家穎「是我這輩子最後的戀人」。

(中時電子報)