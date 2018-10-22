高雄》 鐵票區為何動搖？產業分析師：韓國瑜奇兵策略奏效

韓國瑜對在地選民就是用「博暖」的方式，動之以情。這也是韓國瑜為什麼要主打自己是賣菜郎的形象，來加深自己的個人魅力與風格。(本報資料照，林宏聰攝)

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中時電子報
陳弘美 /整理報導

年底選戰倒數，國民黨提名的高雄市長候選人韓國瑜能否在高雄翻盤，已成為選戰焦點。對於韓國瑜為何能在高雄造成強力旋風，科普經濟學作家及資深產業分析師鍾文榮表示這是韓國瑜的奇兵策略奏效，讓民進黨難以接招，接下來選戰倒數計時，藍綠雙方如何過招，選情如何發展，大家繼續觀察下去！

鍾文榮於《ETtoday新聞雲》的《雲論》專欄撰文指出，韓國瑜在高雄的奇兵策略，就是改變「選民的態度」，如果態度能夠改變，就有機會改變行為。依照推敲可能性模型（ELM模式，Elaboration-Likehood Model：描述態度改變的說服理論模型），指個體在「動機」及「條件」不同情形下，對資訊會有不同應變的態度和處理方式。ELM模式認為有兩種「說服」途徑，分別是「中央說服」途徑與「邊緣說服」途徑。

鍾文榮將高雄市的選民結構區分為「說之以理」與「動之以情」的兩種「說服」途經。首先，對於北漂青年與網民，他們普遍教育程度都較高，也是政見渲染力最強大的一群。因此，政見必須走「中央路徑」的論點，也就是「說之以理」，一針見血，才能改變他們的態度。這也是韓國瑜會上台北曝光的原因，因為台北市是媒體資訊中心，曝光機率最高。其次北漂青年是過去藍綠陣營容易忽視的選票，但誰能拿下這些選票，也能衝高中間選民的選票。

其次，韓國瑜對在地選民就是走「邊緣路徑」，就是「動之以情」用「博暖」的方式，取得在地選民的認同。這也是韓國瑜為什麼要主打自己是賣菜郎的形象，來加深自己的個人魅力與風格。

鍾文榮文末表示韓國瑜是否真難在高雄翻盤還是未知數，但他的奇兵策略，卻讓民進黨難以接招，接下來選戰倒數計時，藍綠雙方如何招，選情如何發展，大家就繼續觀察下去！

(中時電子報)

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