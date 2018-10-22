虐殺2命兇手的律師 法庭表示無法配合開庭 原因：要去宜蘭遊玩

法庭示意圖。（許哲瑗攝）

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男子沈文賓6年前覓尋前妻夥同弟弟，押走前妻2名友人，溺斃後棄屍，歷審5度將他判死，最高法院今開庭，律師辯稱沈男有未成年子女，依遵照國際公約對兒童的保護，不應將沈判死，檢察官反問那死者的子女權利呢?庭末法官諭知下月16日進行生死辯，沒想到律師竟表示要去宜蘭遊玩無法配合。

沈的前妻不堪家暴離家出走，沈男為找她，2012年12月夥同胞弟沈文夏，持槍到宜蘭冬山鄉一處檳榔攤，押走妻子的友人潘孟瑤及呂俊偉，因潘、呂與沈文賓口角，沈盛怒下，將2人扔進路旁灌溉水溝，溺斃後載到三峽恩主公醫院停車場棄屍。

歷審都將沈男判死，高院更三審認定他的泯滅天良、惡性重大、罪無可逭，將他判處死刑，沈文夏因深感悔意，良心未完全泯滅，判處無期徒刑；沈不服提上訴，最高法院認為本案攸關人的生命權決定公開審理。

受命法官林立華召開準備庭，沈文賓的律師林俊宏等人主張，國際兒童權利公約規定司法審判應考量兒童最佳利益，由於沈男有未成年子女，量刑上應予以考慮，不該將他判處死刑。

蒞庭檢察官朱富美則反駁，如果律師以公約抗辯，是否也該一併考量遭沈文賓殺死的被害人子女，不應該只是偏袒被告，被害人家屬權利更應該受保障；法官暫訂下月16日進行生死辯，但律師說要去宜蘭遊玩恐無法配合，法官婉轉地說「開庭較重要吧」仍將如期進行。

(中時 )

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