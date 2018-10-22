國防理工與交大合作招生 畢業拿交大學位、服役10年

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國防大學理工學院與交通大學擬在108學年採「共同學籍，共同頒授學位」方式招生，以吸引更多年輕人從軍。不過教育部次長姚立德今天表示，為避免學位機制被搞亂，傾向不開放國內大學共頒學位。

不過教育部表示，已原則同意國防理工學院和交通大學共同培育人才，學生享公費，畢業時拿的是交大學位，但會註記國防大學理工學院相關系所/課程名稱，之後還要在軍方盡義務服役10年以上。

美國許多大學都與軍方一起培育人才，國防部募兵出現困難，因此決定出奇招，擬讓國防大學理工學院與交大合作，共同招生並引進交大師資，採「共同學籍、共同頒授學位」方式。

姚立德今天到立法院教育委員會報告《學位授予法修正案》，時代力量立委洪慈庸質詢指出，國防大學理工理工學院與交大要「共同學籍、共同頒授學位」，從教育部提供的資料中，似乎要打臉這項計畫？

姚立德表示，若開放讓國內大學共頒學位，學生考進A校，卻同時拿A校、B校的畢業證書，學位機制會亂掉。因此，教育部跟國防部商量後，建議由交大授予學位，但在裡面加註是國防理工學院、交通大學共同授課。

教育部高教司長朱俊彰說，國防理工學院及交大的合作，使用的是軍事體系的管道及名額，不占交大學現有的招生名額，學生學籍管理、師資需求、畢業條件等仍應符合國立交大入學相關規定。在這樣架構下，學生畢業學位由交大授予，但之後後權利、義務還要照軍方規定走，譬如至少要服役10年。

未來其他大學是否也可以註記的方式授予學位？姚立德說，國防理工學院狀況比較特殊，希望藉由交通大學協助，吸引更多有年輕人投入軍旅，其他學校要跟進，則要經專案核准，教育部希望大學招生秩序不要被打亂。

(中時 )

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