貝克漢認婚姻不易害貝嫂哭2天？「真實原因」曝光超驚悚！

2018年10月22日 13:19 中時電子報 吳品瑤

英國「足球金童」貝克漢與女星維多利亞結縭19年，是受到眾人稱羨的一對銀色夫妻檔，然日前他接受澳洲《The Sunday Project》專訪時，竟鬆口表示這麼長時間的一段婚姻「實在不容易」，坦言箇中滋味有點複雜，「最大的共識是保護好孩子們」，事後維多利亞被爆為此哭了2天之久，然有外媒指出貝嫂心累崩潰並非為了這一樁，而是家裡遭逢更大的危機。

貝克漢受訪認了「婚姻不易」，相傳這些話重傷了老婆，英國《太陽報》爆料維多利亞為此感到被羞辱，也不想要丈夫對外如此談論他們的婚姻，因此整整哭了2天，然《每日郵報》卻提出不同的見解，爆料其實貝克漢家近來遭遇人身安全危機，19日有3名竊賊入侵了Great Tew的Cotswolds豪宅，而這座價值600萬英鎊(約台幣2.5億)的宅邸備有24小時安全間況，因而當入侵事件發生時，警方立刻接到了通報。

監視器拍到3名蒙面包得密不透風的男子，試圖利用梯子爬到樓上的窗戶邊往屋內查看，但後沒有闖入，據悉，當時貝克漢一家正前往澳洲參加哈利王子創辦的「永不屈服運動會」(Invictus Games)，加上貝克漢夫妻倆周末常帶孩子們到該豪宅度假，因此對於入侵事件感到相當恐慌，消息人士透露，因為貝克漢夫妻很保護家庭，因此對此事格外感到心煩意亂，維多利亞尤其感到害怕，落淚是因為對入侵事件的發生感到難受，而非老公對外談婚姻困境，據悉，目前豪宅已加強警戒，添加了護衛犬及觸動式警報，然他們的發言人不願回應相關事件。

(中時電子報)