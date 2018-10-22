高雄》抹黑韓國瑜無極限？他列4大「黑道邏輯」諷慘民進黨

2018年10月22日 13:28 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

年底大選即將逼近，民進黨在高雄市執政多年原本勝券在握，卻因為國民黨參選人韓國瑜急起直追，把選情拉到五五波。日前有網路傳言韓國瑜混過黑道，徐佳青更在節目上猛批韓國瑜有黑道背景。前國民黨立委孫大千稍早在臉書列舉民進黨4大奇妙「黑道邏輯」，並諷刺表示若民進黨在高雄執政20年，最後還選不過一個「黑道」，不如一頭去撞死，也可考慮吞曲棍球自盡。

孫大千在臉書發文指出，因為選舉選不過別人，就乾脆栽贓韓國瑜是一個黑道，這簡直比一個小學生還要幼稚。他列舉4大民進黨奇妙的「黑道邏輯」。包括一、因為韓國瑜在立法院曾經毆打過陳水扁。照這個邏輯，民進黨有80%的立法委員都是黑道。二、因為韓國瑜認識羅福助。孫說照這個邏輯，在立法院曾經跟羅福助共事的立法委員，都有可能是黑道。「那麼，認識陳哲男的人，都是貪污犯嗎？認識陳致中的人，都是嫖客嗎？」

第三個黑道邏輯，韓國瑜曾在24年前，因關說被拒，挾怨報復逼走好官僚。孫稱這種含血噴人的烏龍指控，到現在也完全提不出相關的人事時地的資訊。照這個邏輯，民進黨從執政以來，大量的逼退政府內有藍營色彩的政府官員，那麼民進黨的高層通通都是黑道了嗎？四、韓國瑜曾經陪同黑道小弟出面自首投案。孫說這根本就是許多民意代表常常提供的選民服務。「那麼這些民意代表也通通都是黑道了嗎？」

孫大千最後表示，若民進黨在高雄執政了20年，最後選舉還選不過一個「黑道」，那麼民進黨的政治人物還不如一頭去撞死算了，或者，也可以考慮吞曲棍球自盡。

(中時電子報)