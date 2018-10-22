白家綺雙喜臨門 胡瓜聞訊驚：我趕緊把大便夾斷

2018年10月22日 15:31 時報周刊 林彥君

34歲的白家綺21日公布和吳東諺登記結婚並懷孕未滿3個月，她22日在民視《台灣那麼旺》錄影，這是她公布「雙喜臨門」後首次曝光，搭檔胡瓜（瓜哥）表示聽到喜訊很驚訝，他完全沒看出兩人交往的端倪，胡瓜挽著她的手表示：「我是公布當天早上才知道，我看到簡訊時在上廁所，我很緊急的把大便夾斷，我想了半天，東諺是哪一位？」

白家綺和王建復是大家熟知的螢幕情侶，胡瓜開玩笑表示，原來王建復是代罪羔羊，幫忙背黑鍋，他說：「東諺常上節目，但是都沒到他像白家綺看王建復一樣眉來眼去」。白家綺和吳東諺交往2年多，雙方都很祝福期待開花結果，她原本希望自己在35歲前再拼一胎，果然心想事成，她表示現在胸部有「UP UP」，也會持續工作，「要看肚子多大製作單位可以接受，不要超過瓜哥就可以」。

白家綺透露，吳東諺睡覺都睡很熟，但她因為近期會害喜，吳東諺發現她半夜起床作嘔，會驚醒幫她蓋被子，及拍她的背安撫，她表示之前沒談過姐弟戀，在吳東諺追她前期覺得他吃了熊心豹子膽，後來發現和吳東諺有相同的家庭背景，認為吳東諺很孝順，也很愛她的兩個女兒，讓她改觀敞開心房。

白家綺突然話鋒一轉，表示雖剛公佈喜訊，但看到普悠瑪發生意外很痛心，她也呼籲大家關心罹難家屬及傷者的心情，「我一早就叫東諺去捐血，呼籲大家在此時更團結，有力出力。」胡瓜表示曾搭過普悠瑪，覺得車廂在轉彎很斜，「我沒想過會脫軌，車廂沒有安全帶，翻了，人怎麼承受撞擊？」

(時報周刊)