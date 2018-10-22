白家綺雙喜臨門 胡瓜聞訊驚：我趕緊把大便夾斷

白家綺懷孕，胡瓜作勢聽肚子。（民視提供）

友善列印
時報周刊
林彥君

34歲的白家綺21日公布和吳東諺登記結婚並懷孕未滿3個月，她22日在民視《台灣那麼旺》錄影，這是她公布「雙喜臨門」後首次曝光，搭檔胡瓜（瓜哥）表示聽到喜訊很驚訝，他完全沒看出兩人交往的端倪，胡瓜挽著她的手表示：「我是公布當天早上才知道，我看到簡訊時在上廁所，我很緊急的把大便夾斷，我想了半天，東諺是哪一位？」

白家綺和王建復是大家熟知的螢幕情侶，胡瓜開玩笑表示，原來王建復是代罪羔羊，幫忙背黑鍋，他說：「東諺常上節目，但是都沒到他像白家綺看王建復一樣眉來眼去」。白家綺和吳東諺交往2年多，雙方都很祝福期待開花結果，她原本希望自己在35歲前再拼一胎，果然心想事成，她表示現在胸部有「UP UP」，也會持續工作，「要看肚子多大製作單位可以接受，不要超過瓜哥就可以」。

白家綺透露，吳東諺睡覺都睡很熟，但她因為近期會害喜，吳東諺發現她半夜起床作嘔，會驚醒幫她蓋被子，及拍她的背安撫，她表示之前沒談過姐弟戀，在吳東諺追她前期覺得他吃了熊心豹子膽，後來發現和吳東諺有相同的家庭背景，認為吳東諺很孝順，也很愛她的兩個女兒，讓她改觀敞開心房。

白家綺突然話鋒一轉，表示雖剛公佈喜訊，但看到普悠瑪發生意外很痛心，她也呼籲大家關心罹難家屬及傷者的心情，「我一早就叫東諺去捐血，呼籲大家在此時更團結，有力出力。」胡瓜表示曾搭過普悠瑪，覺得車廂在轉彎很斜，「我沒想過會脫軌，車廂沒有安全帶，翻了，人怎麼承受撞擊？」

(時報周刊)

貝克漢認婚姻不易害貝嫂哭2天？… 恭喜！林佑星再當爸 女兒一哭哄…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。