政院今成立「1021鐵路事故行政調查小組」賴揆要求普悠瑪全面安檢

2018年10月22日 14:01 中時 張理國

行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，針對1021鐵路事故，行政院長賴清德院長今日在政務會議上做出5點裁示，包括儘速調查、全面安檢、遇彎減速、協處後事、並請政務委員陳美伶親赴現場了解。

Kolas說，賴揆的5點指示，共包括儘速調查，行政院已成立「1021鐵路事故行政調查小組」；針對普悠瑪列車進行全面安全體檢；現階段普悠瑪行駛期間遇彎道即減速以確保安全；協助亡者及其家屬協處後事；此次死傷旅客多為宜蘭、花蓮及台東的居民，故指派政務委員陳美伶親赴現場了解，並請台東縣、花蓮縣、宜蘭縣府積極協助傷亡民眾及其家屬後續生活照顧事宜等五點裁示。賴院長指示各部會與地方政府全力合作，把傷害降到最低，並會儘快提出行政調查報告。

Kolas指出，賴院長要求成立「1021鐵路事故行政調查小組」已於今日正式成立，由行政院政務委員吳澤成擔任召集人、交通部鐵道局局長胡湘麟擔任執行秘書兼發言人。今日由吳召集人率調查小組委員至事故現場現勘，並舉行第一次小組會議。首次會議內容將確定後續調查進行方式與行政調查方向。

政院表示，「1021鐵路事故行政調查小組委員」委員名單共15位，包括召集人行政院政務委員吳澤成、執行秘書交通部鐵道局局長胡湘麟、行政院災害防救辦公室主任吳武泰、行政院交通環境資源處處長陳盈蓉、國家發展委員會副主任委員曾旭正、國家實驗研究院副院長吳光鐘、國立台灣大學軌道科技研究中心主任廖慶隆、中興工程顧問社土木水利及軌道運輸研究中心主任鍾志成、國立台灣科技大學機械工程系退休副教授吳翼貽、國立台灣大學土木研究所教授賴勇成、台灣世曦工程顧問公司董事長周禮良、台灣世曦工程顧問公司前副總工程師（軌道部退休）楊漢生、中華民國土木技師公會全國聯合會監事/台北市土木技師公會常務理事莊均緯、台北市交通工程技師公會理事長劉信宏、漢德技術監督服務公司資深顧問崔皓翔。

(中時 )