康寧餐具迎周年慶 下殺5折起

康寧餐具經典黑白史努比系列餐盤及康寧鍋情境圖。（康寧餐具提供）

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康寧餐具經典黑白史努比家庭12件組。（康寧餐具提供）
康寧餐具經典黑白史努比時尚12件組。（康寧餐具提供）
康寧餐具經典黑白史努圓形康寧鍋1.25L。（康寧餐具提供）

康寧餐具旗下CORNINGWARE品牌60周年，推出SNOOPY康寧鍋，還有「康寧CORNINGWARE隨行X杯」2大系列，包括「X Grip」俏皮可愛的葫蘆瓶設計，「X Flip」的直瓶設計，時尚簡約。

首次開放全面7折及鍋類商品單件6折、任選2件（含以上）5折，不含鑽石鍋及SNOOPY康寧鍋，CORNINGWARE品牌下的康寧鍋也推出多款限量的買小送大組合、陶瓷絢彩不沾鍋也推出6款特價38折售完為止。

百貨周年慶期間，康寧餐具推出全館加價購，3款史努比SNOOPY康寧鍋只要憑全館消費滿1000元以上發票即可享限量超低換購價，經典黑白史努圓形康寧鍋0.8L，原價1980元，購價899元、經典黑白史努圓形康寧鍋1.25L，原價2280/換購價999元、經典黑白史努圓形康寧鍋2.25L，原價2680，換購價1199元。

餐盤也推出了經典黑白史努比系列餐盤買3送2、限量經典黑白史努比家庭12件組原價6900元，特價2980元及限量經典黑白史努比時尚12件組原價8120元，特價3580元，且都可以再以799元限量加價購經典黑白史努比康寧鍋1.5L，原價2280元。

(中時 )

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