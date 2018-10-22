金正恩執政6年花40億美元買奢侈品

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旺報

據一項統計數據顯示，自北韓國務委員長金正恩2012年執政後，到去年為止，他用在購置汽車、手錶、貴金屬等豪華奢侈品上的開銷超過40億美元。尤其在去年北韓因接連發射核飛彈挑釁，受到國際社會全方位集中制裁時，購買奢侈品的金額仍高到6億4078萬美元。該數值相當於去年北韓對中國進口額（36億803萬美元）的17.8%。

據南韓國會外交統一委員會所屬的自由韓國黨議員尹相現稱，北韓在2012-2017年間購買奢侈品耗資達40億429萬美元。這是以統一部根據聯合國安理會第1718號決議發布的禁止對朝出口的奢侈品名單為依據，對中國海關貿易統計資料進行分析後得出的結果。

按類別來看，數位產品20億1198萬美元，汽車13億9025萬美元，酒類1億6545萬美元，光學儀器1億4703萬美元，化妝品、香水5428萬美元，手錶4913萬美元，真皮製品4791萬美元，皮草4727萬元，地毯3757萬美元，船舶3571萬美元，樂器1235萬美元，貴金屬711萬美元。

據推測，在汽車進口額中，包括金正恩的禮賓車「防彈賓士」和不久前亮相的勞斯萊斯等進口汽車的購置費用。汽車和手錶是金正恩禮物統計中的常客。進口樂器則很可能分配給牡丹峰樂隊和三池淵管弦樂團等用於宣傳 金正恩體制的樂團。

尹相現表示，如果北韓將去年購買奢侈品的外匯在國際市場上買米，則可以買到165萬餘噸米，相當於北韓糧食缺少量（80.2萬噸）的2倍。

(旺報 )

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