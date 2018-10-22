日系美妝SK-II青春露 節慶限定版聯名藝術家

2018年10月22日 13:41 中時 吳娮翎

SK-II 2018 青春露KARAN限量版紅色含外盒圖230ml，5880元。（SK-II 提供）

SK-II 2018 青春露KARAN限量版紫色含外盒圖230ml，5880元。（SK-II 提供）

SK-II 2018 青春露KARAN限量版藍色含外盒圖230ml，5880元。（SK-II 提供）

每年掀起話題的「SK-II青春露節慶限量版」，繼去年以街頭塗鴉藝術為概念的改寫命運限量版，今年再與新銳澳洲藝術家Karan Singh攜手推出「SK-II 2018青春露KARAN限量版」，大膽瘋玩波普藝術（POP-ART），一次推出紅色、紫色、藍色三款瓶身圈粉無極限，各種飽和鮮豔色彩的波普藝術圖騰躍上瓶身，將無數繽紛小圓點幻化為滴滴PITERA奇蹟。

曾旅居紐約、東京、瑞典馬爾摩，現居阿姆斯特丹的Karan Singh是澳洲藝術家和插畫師，專注於視覺藝術及插畫的他，擅長翻玩幾何圖案與線條，透過堆疊交織，詮釋極簡抽象藝術的趣味，創造出挑戰視覺神經的活力之作。以鮮豔圖騰與幾何色塊包圍瓶身，演繹出潮流浮誇的波普風時尚。此外，SK-II更運用「AR擴增實境科技」，將POP-ART抽象藝術具體幻化為立體感的異想空間，以KARAN飽和繽紛的波普藝術圖騰環繞青春露瓶身。

SK-II攜手超殺女Chloe、日劇女神綾瀨遙、創作歌手竇靖童，潮拍POP-ART動畫，以「偽裝」趣味翻玩波普時尚，更於專櫃結合時下最夯科技話題「AR擴增實境」，消費者可以AR（Augmented Reality）視角透視Karan獨特的波普風創作，呈現藝術mix科技的視覺衝擊。

(中時 )