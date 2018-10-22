高雄》選項沒有「韓國瑜贏」PTT高雄版賭盤突取消網友狂噓

2018年10月22日 13:40 中時電子報 邱文秀

網友備份下注情況，壓韓國瑜贏的人居多。(PTT)

被認為「綠到不行」PTT高雄版日前開啟高雄市長選情賭盤，下注是用PTT虛擬貨幣(P幣)，每到選舉時鄉民都十分熱衷。未料版主給的選項中未出現韓國瑜名字，僅有陳其邁無讓票，或陳其邁贏10萬-40萬票，網友幾乎都壓「無讓票」居多，21日卻傳出賭盤關了退費消息，鄉民批「帶風向失敗?」，高雄版也有鄉民喊「版主要不要辭職」。

PTT黑特版昨日出現數篇高雄版賭盤不開的文章，原先PTT高雄版開高雄市長選情樂透時，選項便被網友議論。原因是選項從頭到尾沒有出現韓國瑜的名字，只有陳其邁不讓票、陳其邁贏10萬票~陳其邁贏40萬票以上、璩美鳳勝選、蘇盈貴勝選的選項。

昨日突然有多篇文章反應高雄版賭盤取消了，下注的網友收到退費P幣覺得很錯愕。網友列出下注情況，1.無讓票: 10209。2.讓10萬票: 3559。3.讓20萬票: 1554 。4.讓30萬票: 117。5.讓40萬票: 45。6.讓40萬↑: 89。7.璩美鳳 : 5。 8.蘇盈貴 : 4。下注韓國瑜贏也就是無讓票的情況的人數最多。

有網友發文抱怨「剛突然收到mail通知，打開一看是高雄版賭盤退費，也就是說高雄版賭盤取消了，跑去版上看也沒看到解釋綠營DPP跟78是不是怕了？」讓鄉民覺得詭異的是，高雄版版主不僅取消賭盤連公告都刪文了。

網友們在取消賭盤的文章底下留言「連公告都刪就很好笑了」、「原本大概以為可以開出陳大勝的，讓媒體去抄，結果一開盤，大家都押韓國瑜勝利，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「 最好笑是開盤那篇被罵到偷刪 然後退盤公告也是秒刪 小XX」、「youtube三立圍攻韓小編也被三立自刪了 會怕就好」。

「不認真護盤結果搞退費 是賭頭都聞到不一樣的氣息了?」、「高雄版版主，要幫78補信心，結果網友65%壓韓國瑜贏」、「 這不用出來下跪洗門風嗎？」、「版主被叫去民進黨部檢討吧」、「 開錯盤連公告都不敢留喔」。

(中時電子報)