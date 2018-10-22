桃園》朱梅雪抗議巧遇鄭文燦剪綵 和警爆發肢體衝突

2018年10月22日 13:52 中時 蔡依珍

警方以優勢警力，人牆阻擋一行人向前。(蔡依珍攝)

朱梅雪等人抗議時，市長鄭文燦正好在府前廣場致詞。

近20名宏達電員工22日勞資調解失敗，在桃園市長候選人朱梅雪陪同下到市府前廣場陳情，「巧遇」市長鄭文燦宣布市府前汙水道完工。一行人數度上前陳情，屢屢遭優勢警力擋下，雙方爆發肢體衝突，甚至跑給警察追，鄭則趁隙離開，讓勞工痛斥「落跑市長」，放話將「如影隨形」，讓掩耳落跑的鄭知道「桃園勞工正不好」。

「勞工在痛苦、政府到底在慶祝什麼！」桃園市電子業產業工會理事長趙建輝痛心地說，惡名昭彰的宏達電宣布大量解雇1500名員工，不見市府有實質作為，放任無良企業把勞工用完就丟，直言企業送審都只是書面程序，勞動局根本沒有調查宏達電只是一時的淡旺季，就讓企業任意裁員，再用派遣方式聘僱勞工。

趙建輝說，宏達電大解後任意調動上千位基層作業員，透過頻繁亂調部門、強制特休等方式逼退員工，「特休假是勞工的假，為何要配合廠休強制休？沒假的人還得欠公司假、未來假日上班『還債』，這就是實實在在的無薪假！」

宏達電林先生說，8月23日被通知資遣，沒想到順利找到工作後，又在27日宣布留下來，卻把他從手機部門調動到完全不熟悉的VR部門，從此開啟被百般刁難的生活，拉料、領班、測試等，1個月被調動3次，甚至1個禮拜被調動3個班別，早班上完立刻上晚班，9月起他每天睡不到3小時，免疫力嚴重失調，逼得他10月4日開始請病假、看精神科、吃安眠藥，講到激動處一度哽咽無法言語。

28歲的小A則說，自己是高雄人，被通知資遣就把房子退租準備返鄉，沒想到又被留下，同樣1個月內被調動3次，完全沒有給他們學習時間，一到新單位就被要求產能，遭職場霸凌、恐嚇羞辱，有同事就因不熟悉新作業被開警告單，年終扣2500、月薪扣1200元，薪水、福利更是逐年遞減，在宏達電5年，已從夜班每月5.9萬、銳減到早班2.5萬元，根本無法養家活口。

趙建輝強調他們並非要鬧鄭文燦的選舉場，只是要說出勞工的心聲，沒想到短短30公尺的距離，鄭文燦開心發放點心慶祝，勞工卻連送個陳情書都不可能，感嘆他們向勞動局申請調解無數次都不成立，市府永遠冷眼旁邊，勞工的陳情、吶喊鄭文燦跟蔡英文總統一樣都摀住耳朵看不到、聽不到。

朱梅雪說，桃園失業率連續3年蟬聯六都之冠，但像宏達電這樣的無良企業卻沒有一毛的裁罰，桃園市每月有2至5間企業申請無薪假，但市府都僅核備，等於有送文件就通過。強調應該要實質審查資方送件的申請計畫，而非僅僅是核備程序，更允諾：「我當選的話，全面禁止無薪假在桃園發生！」將直接發函企業要求限期給付工資，他也強調若宏達電遲遲不願協商、鄭文燦不願和勞工站在同一陣線，「將如影隨形跟著你，讓你知道桃園勞工正苦！」

(中時 )

宏達電林先生講到激動處一度哽咽無法言語。(蔡依珍攝)

混亂中女子遭絆倒跌傷。(蔡依珍攝)

桃園市電子業產業工會理事長趙建輝一度跑給警察追。(蔡依珍攝)

小A2010年月薪實領5.9萬元。(蔡依珍攝)

小A今年月薪只剩2.5萬元。(蔡依珍攝)

宏達電員工11項訴求全都被資方駁回。(蔡依珍攝)

趙建輝放話將「如影隨形」讓掩耳落跑的鄭知道「桃園勞工正不好」。(蔡依珍攝)