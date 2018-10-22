影》才3個大被打到遍體鱗傷 遭虐女嬰死因不單純

年僅22歲的黃母面對記者詢問不發一語。（呂妍庭翻攝）

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嘉義縣太保市3個月大女嬰，遭狠父以衣架毆打身體、頭部並以毛巾勒住頸部，奄奄一息後送醫不治，今22日法醫解剖，發現女嬰不過才3個月，卻遍體鱗傷，不排除是多重因素致死，至於黃家長子去年因嬰兒搖晃症住進醫院，1個月後死亡，原因不單純，嘉義地檢署不排除跟桃園地檢調閱資料，一併列入調查。

狠心虐待親骨肉的黃姓男子，已被收押。今早法醫已完成解剖以釐清死因，另女嬰母親也由友人、社工陪同到市立殯儀館，檢察官陳慧靜開臨時偵查庭訊問黃母丁女，但面對記者詢問，黃母均不發一語。

年僅２２歲的母親低頭沉默不發一語。（呂妍庭翻攝）

原以為女嬰死因可能是遭勒斃致死，但法醫相驗解剖發現女嬰不過才3個月，卻遍體鱗傷，不排除是多重因素致死，因頸部被勒住窒息可能是原因之一，致死原因複雜，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，要等化驗報告出來，才能進一步確認死因，另母親涉案狀況，也會仔細釐清。

嘉縣社會局長劉志偉表示，考量黃家經濟能力，社會局曾勸父母考慮「出養」，卻被黃家父母拒絕，發生如此憾事，非常難過。至於黃家3歲長女，目前已由社會局緊急安置。黃母因情緒不穩，從案發至今，均由社工陪伴著，甚至因擔心返家後，會因再次接觸「案發現場」而情緒崩潰，也安排社工陪同住宿外面的旅館。

(中時 )

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