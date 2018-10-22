賴揆指示成立「1021鐵路事故行政調查小組」

2018年10月22日 14:01 工商 張語羚

1021鐵路事故，行政院發言人Kolas Yotaka今（22）日表示，行政院長賴清德今於政務會議指示成立「1021鐵路事故行政調查小組」，並為確保安全，現階段普悠瑪行駛期間遇彎道即減速。

賴清德今指示5點，第一，儘速調查，行政院已成立「1021鐵路事故行政調查小組」；第二，針對普悠瑪列車進行全面安全體檢；第三，現階段普悠瑪行駛期間遇彎道即減速以確保安全；第四，協助亡者及其家屬協處後事。

第五，此次死傷旅客多為宜蘭、花蓮及台東的居民，故指派政委陳美伶親赴現場了解，並請台東縣、花蓮縣、宜蘭縣府積極協助傷亡民眾及其家屬後續生活照顧事宜等。

賴清德指示，各部會與地方政府全力合作，把傷害降到最低，並會儘快提出行政調查報告。

Kolas表示，「1021鐵路事故行政調查小組」已於今正式成立，並由行政院政委吳澤成擔任召集人、交通部鐵道局長胡湘麟擔任執行秘書兼發言人；吳澤成今親率調查小組委員至事故現場現勘，並舉行第一次小組會議，首次會議內容將確定後續調查進行方式與行政調查方向。

「1021鐵路事故行政調查小組委員」委員共15位，吳澤成、胡湘麟、行政院災害防救辦公室主任吳武泰、行政院交通環境資源處處長陳盈蓉、國家發展委員會副主任委員曾旭正、國家實驗研究院副院長吳光鐘、國立台灣大學軌道科技研究中心主任廖慶隆、中興工程顧問社土木水利及軌道運輸研究中心主任鍾志成、國立台灣科技大學機械工程系退休副教授吳翼貽、國立台灣大學土木研究所教授賴勇成、台灣世曦工程顧問公司董事長周禮良、台灣世曦工程顧問公司前副總工程師（軌道部退休）楊漢生、中華民國土木技師公會全國聯合會監事/台北市土木技師公會常務理事莊均緯、台北市交通工程技師公會理事長劉信宏、漢德技術監督服務公司資深顧問崔皓翔。

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