新竹市明年總預算三讀通過 連兩年突破200億大關

2018年10月22日 14:03 中時 徐養齡

新竹市連續2年總預算突破200億大關，議會22日三讀通過，審議刪減6900萬，歲出預算仍達203.62億元，其中資本支出預算46億元，占歲出總預算22.57％，創下近10年新高，將用於改善道路橋樑、水利等，家長關切的中小學冷氣設備也在預算之列。

市府主計處表示，明年度資本支出來到46億元，占歲出總預算22.57％，創下近10年新高，支出項目包含公道三新闢道路工程安置拆遷戶購地費3.61億元、東勢大排水質淨化工程及隆恩圳汙水截流工程1.75億元。

基礎建設方面，市立棒球場新建工程第1期經費1.84億元、新竹漁人碼頭水環境改善計畫2.53億元與補助中小學冷氣設備1.5億元的「降溫計畫」。

政事別方面，經濟發展支出29.35億元，占歲出總預算14.41％，也較上年度增加7億，將用於農業、工業、交通及其他經濟服務支出。

市長林智堅會後赴議會致意，感謝跨黨派支持，市府將以務實精神投入市立棒球場新建、新竹漁人碼頭水環境改善、補助中小學冷氣設備等多項重大建設，提升市民幸福指數。

林智堅辦公室主任張哲修指出，除了資本支出創下10年新高，也通過重陽敬老津貼、老人年金、共餐食堂、免費假牙和健檢等預算，「跨黨派支持2019建設年」。

(中時 )