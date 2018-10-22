普悠瑪列車翻覆10餘縣民死傷　台東縣成立應變中心

台東縣政府也於上午10點成立「1021鐵路事故」台東縣災害應變中心。（楊漢聲攝）

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黃健庭到現場進行慰問。（楊漢聲翻攝）

台鐵第6432次樹林開往台東普悠瑪列車，於21日下午16時50分在宜蘭冬山與蘇新間，發生列車出軌翻覆的事件，並有包括卑南國中師生在內的18位台東鄉親罹難，台東縣長黃健庭獲悉消息，台東縣政府也於上午10點成立「1021鐵路事故」台東縣災害應變中心，展開各項災害應變作業。

黃健庭於21日傍晚接獲台鐵列車翻覆，並有卑南國中、信義國小等10餘位師生與鄉親不幸罹難的消息後，除了指示縣府教育處長張志明就近進行慰問，以及指派社會處社會救助科鍾明智科長趕赴宜蘭協助，黃健庭縣長也於今天帶領社會處長曹劍秋到宜蘭，並至羅東聖母醫院等醫院，探望不幸罹難鄉親的家屬。

上午11時由副縣長陳金虎主持第1次工作會報，會報開始前陳金虎帶領各局處首長位罹難者默哀1分鐘，隨機展開各項災害應變工作，將全力協助受災民眾家屬處理後續事宜，並計畫降半旗3日致意。

黃健庭表示，教育處長張志明及社會處科長鍾明智，21日晚間整夜聯繫與協助死傷者與家屬，黃健庭長也希望能與台鐵接洽，了解後續的相關處理程序與作為，能夠共同來協助傷亡家屬。

至於罹難者遺體有可能運回台東，縣府也會協調台東市公所在殯葬方面給予家屬的協助，傷者若需轉院回台東繼續治療，將會指示衛生局協調縣內醫療機構作最大的幫忙，由於卑南國中師生在這次事故中有多人不幸罹難，會請教育部等單位進行心理輔導工作，若傷亡鄉親家中經濟出問題，縣府也會給予協助。

(中時 )

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