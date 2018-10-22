火車為何沒安全帶？ 急診醫師：綁安全帶救1人死8人

普悠瑪意外翻車事故。（本報資料照片）

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台鐵普悠瑪列車發生重大翻覆意外，造成傷亡慘重，引發列車是否加裝安全帶的爭議討論。急診科醫師拿出研究指出，列車高速行駛時，突然剎車，對人體增加的傷害更大，一旦發生車禍，反而成為致命禍首，恐救一個、死十個。

台鐵6432次普悠瑪列車21日下午4時50分於蘇澳新馬車站出軌翻覆，造成嚴重傷亡，許多民眾一時質疑，為何身心障礙座位或是輪椅固定區有設置安全帶？一般座位沒有設置安全帶呢？如果有安全帶，是否可以減少傷亡？

急診醫學科專科醫師、旅遊健康顧問王士豪拿出英國鐵路安全標準委員會在2007年公布、2018年10月最新修訂的「改善座椅及桌子的設計來減少乘客傷害（Improving the design of seats and tables to minimise passenger injuries（T201）」報告，指出沒繫安全帶反而更有利於救援及增加存活機會。

王士豪表示，這項研究蒐集英國過去交通事故以及電腦模擬方式，評估兩點式安全帶（用於商用航空）和三點式安全帶（用於汽車）的優劣。結果發現兩點式安全帶，在高速行駛突然急煞車時，反而會導致肝臟、脾臟破裂、肋骨骨折，以及上半身甩動造成頸椎傷害。

王士豪表示，飛機上的兩點式安全帶，主要是用於起飛和降落以及亂流，速度不快時，避免人體位移的傷害，真的遇上墜機，也沒保護作用。且行進中突然急停，即使時速只有40到60公里，對人體就足以造成致命傷害，火車通常都是高速行駛，不能和飛機的安全帶功用相提並論，

至於三點式的安全帶雖然可以完全固定，但火車被撞擊時，若固定住，容易首當其衝，且車體結構變型，人被卡在椅子上反容易增加救援困難，「綁安全帶可以讓一個人不飛出去，卻可能死八到十人。」

王士豪表示，現在列車座椅都有防撞設計，遇到事故，人往前拋的時候，撞到有加厚的椅背，就足以減緩撞擊力量，也能保有火車結構變型時，可以自行逃出，若要減少傷亡，應該朝向加強防撞設計。

國內急診權威、秀傳醫院副院長王宗倫也表示，在急診時，經常可以收治到因車禍意外而體內大出血的瀕死個案，很多都是在車禍瞬間受到強大壓迫，而導致腰部、頸部等部位受創。如果發生在時速更高的火車、高鐵，傷勢一定更嚴重，導致心肺脾臟都可能破裂，造成大出血，危險性更高。

(中時 )

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