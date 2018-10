火車為何沒安全帶？ 急診醫師：綁安全帶救1人死8人

2018年10月22日 13:52 中時 鄭郁蓁

台鐵普悠瑪列車發生重大翻覆意外,造成傷亡慘重,引發列車是否加裝安全帶的爭議討論。急診科醫師拿出研究指出,列車高速行駛時,突然剎車,對人體增加的傷害更大,一旦發生車禍,反而成為致命禍首,恐救一個、死十個。

台鐵6432次普悠瑪列車21日下午4時50分於蘇澳新馬車站出軌翻覆,造成嚴重傷亡,許多民眾一時質疑,為何身心障礙座位或是輪椅固定區有設置安全帶?一般座位沒有設置安全帶呢?如果有安全帶,是否可以減少傷亡?

急診醫學科專科醫師、旅遊健康顧問王士豪拿出英國鐵路安全標準委員會在2007年公布、2018年10月最新修訂的「改善座椅及桌子的設計來減少乘客傷害(Improving the design of seats and tables to minimise passenger injuries(T201)」報告,指出沒繫安全帶反而更有利於救援及增加存活機會。

王士豪表示,這項研究蒐集英國過去交通事故以及電腦模擬方式,評估兩點式安全帶(用於商用航空)和三點式安全帶(用於汽車)的優劣。結果發現兩點式安全帶,在高速行駛突然急煞車時,反而會導致肝臟、脾臟破裂、肋骨骨折,以及上半身甩動造成頸椎傷害。

王士豪表示,飛機上的兩點式安全帶,主要是用於起飛和降落以及亂流,速度不快時,避免人體位移的傷害,真的遇上墜機,也沒保護作用。且行進中突然急停,即使時速只有40到60公里,對人體就足以造成致命傷害,火車通常都是高速行駛,不能和飛機的安全帶功用相提並論,

至於三點式的安全帶雖然可以完全固定,但火車被撞擊時,若固定住,容易首當其衝,且車體結構變型,人被卡在椅子上反容易增加救援困難,「綁安全帶可以讓一個人不飛出去,卻可能死八到十人。」

王士豪表示,現在列車座椅都有防撞設計,遇到事故,人往前拋的時候,撞到有加厚的椅背,就足以減緩撞擊力量,也能保有火車結構變型時,可以自行逃出,若要減少傷亡,應該朝向加強防撞設計。

國內急診權威、秀傳醫院副院長王宗倫也表示,在急診時,經常可以收治到因車禍意外而體內大出血的瀕死個案,很多都是在車禍瞬間受到強大壓迫,而導致腰部、頸部等部位受創。如果發生在時速更高的火車、高鐵,傷勢一定更嚴重,導致心肺脾臟都可能破裂,造成大出血,危險性更高。

(中時 )