陸委會主委陳明通：南京不是直轄市交流不到我的層次

法務部調查局長呂文忠（前左）22日在立法院表示，中國大陸介入選舉情形，從開始進行選舉以來，目前情資蒐集累計有33件，這類情資主要以招待樁腳到大陸旅遊為大宗，也有直接交付金錢，會儘速調查偵辦。圖右為中選會主委陳英鈐，右2為陸委會主委陳明通。(中央社)

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陸委會主委陳明通19日出席「中國大陸改革開放40年之展望與挑戰」國際研討會開幕致詞。（記者潘維庭攝）

立委22日質詢時問陸委會主委陳明通，為何上海台辦官員來台拒見他就不准來台，而南京市長卻沒問題？陳明通回答表示，因上海市是直轄市，而南京只是省級城市，「層級不必到我這裡。」

立院內政委員會邀陸委會等相關機關針對陸資介入台灣選舉及防治洗錢報告並備質詢。民進黨立委洪宗熠問及陸委會對大陸人士來台審查標準不一，南京和上海官員為何不一樣？

陳明通回答時表示，幾年來大陸來的人很多，陸委會和海基會官員卻不能去，希望對等能相互瞭解，在審查時有共同建議，大陸官員來時不拘形式見面交流。「上海是直轄市，南京不是直轄市，交流不到我的層次。」

洪宗熠再問審查標準在那裡？陳明通說，大陸直轄市官員來，希望能跟陸委會主委或副主委能聊一聊，省市地級市城市官員來要見的不是陸委會主委或副主委這個層次，而是級別較低的相關官員。

南京市長藍紹敏17日來台，沒有安排與陸委會官員會面行程，然而相較此前上海市台辦副主任李驍東，因不願會晤陸委會主委陳明通而被拒入台。陳明通指出，大多數大陸官員不是被拒絕來台，而是因不願見他自行取消行程。

(旺報 )

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