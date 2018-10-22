普悠瑪翻覆 裙襬搖搖高球賽捐出門票所得

女子高球選手池恩熹、盧曉晴、朴城炫與林德伯格（由左至右）出席球星見面會。（陳志祥攝）

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即將在本月25日登場的裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽今（22）日舉行開賽前球星見面會，主辦單位、中華高協理事長王政松表示，由於宜蘭火車出軌意外，受到全國人民矚目，這次裙擺搖搖比賽的門票收入，扣除支出之後，所有盈餘全部捐給火車意外的同胞。

今天的球星見面會在桃園大溪高爾夫俱樂部舉行，包括去年裙襬搖搖台灣錦標賽冠軍池恩熹、現任世界球后朴城炫、我國女子好手盧曉晴與瑞典選手林德伯格都出席見面，暢談個人出賽感想。

拿到去年裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽冠軍的池恩熹指出，去年這座冠軍讓她對打球充滿自信心，她非常開心與感動，這股自信心也促使她對高球更有動力投入，努力打拚。

現任世界球后的朴城炫身著一身黑，一派灑脫的樣貌，她表示，雖然現在排名第1的身分，但是近期以來每場打球的感覺沒變，都是享受比賽，現在打球較有壓力，她會以更專注態度投入比賽。

在日巡賽打拚的我國好手盧曉晴說，這是第1次回家鄉參賽裙襬搖搖LPGA台灣賽，這個比賽在台灣有太多人熱情努力支持，才能建立如此規模，她很榮幸能夠參賽，也希望台灣選手一起加油，把最好的名次留下來。

裙擺搖搖女子高球賽將在本周四在桃園大溪球場開打，中華高協理事長王政松表示，今年的比賽是突破千難萬難，他感覺到觀眾有很強烈意願參與比賽，相信決賽一定可以突破觀眾人數的紀錄。同時王政松宣布，代表主辦單位將比賽門票收入捐給宜蘭火車意外的同胞，以棉薄之力協助渡過難關。

(中時 )

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