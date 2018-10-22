家族8人搭普悠瑪罹難 台東「龍蝦董」曾捕獲地震魚

普悠瑪罹難乘客董進興為台東漁業界風雲人物。（擷取自中天新聞）

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中時電子報
/綜合報導

台鐵6432車次普悠瑪列車21日翻覆，造成18死慘劇，其中午台東船長董進興帶16名親友北上參加婚宴完，回程搭上死亡列車，家族8人不幸罹難。董進興是台東漁業界知名人士，曾多次上節目受訪，2009年還曾經因為捕獲地震魚上新聞。

綜合媒體報導，人稱「龍蝦董」的董進興與妻子在台東成功鎮經營雲海餐廳10多年，餐廳遠距馳名，吸引許多藝人前來造訪。董進興妻子王綠雲是成功漁會理事，過去曾多次為漁民在媒體前發聲，夫妻2人在台東漁業界頗負聲望。

另外董進興2009年曾在台東成功外海捕獲長達五點六公尺，俗稱「地震魚」的皇帶魚，他當時形容地震魚「隨著魚網浮出海面，鮮紅魚鰭不斷拍動，魚身在月光下閃爍著陣陣銀光，真是美極了！」，難掩興奮之情，地震魚最後以二千元被民眾買下製成標本。

董進興日前開心嫁女兒，19日隨同親友共16人一同到台北參加喜宴，一群人在台北過夜後，21日才買團體票搭普悠瑪返家，未料一行人搭上死亡列車，斷毀家族天倫夢。

董家罹難者有8人，分別是：董進興、王綠雲（董進興妻）、董玉蘭與何發仁（董玉蘭夫）、董進發（董進興弟）、董宜良（董孫、信義國小學生）、董佳惠（董孫女、新港國中學生）與曾訓孺。

(中時電子報)

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