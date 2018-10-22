新北》 觀塘換深澳白搭！侯友宜民調依舊大幅領先 網譏：不是黃金交叉嘛！

2018年10月22日 14:14 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

觀塘換深澳白搭！最新民調顯示新北選情並沒有因中央決議停建深澳電廠，改變支持對象；國民黨新北市長候選人侯友宜仍以49.1％支持度大幅領先民進黨候選人蘇貞昌的31％，兩人差距擴大到18.1個百分點。對此，網友譏諷假新聞，不是民進黨御用民調機構和內部調查都是黃金交叉嘛！

行政院長賴清德日前宣布停建深澳燃煤電廠，遭外界認為是要搶救新北低迷選情，但根據《旺旺中時》媒體集團最新民調，高達91.7％受訪者表示，不會因中央決議停建深澳電廠，改變支持對象；國民黨新北市長候選人侯友宜仍以49.1％支持度大幅領先民進黨候選人蘇貞昌的31％，兩人差距擴大到18.1個百分點。

對於新北選情的民調，有網友譏諷「民退黨就北七，整天一直說他們內部民調怎樣怎樣，其他家民調都大幅差距，就你們還在信五五波，真的笑死」、「今天這個民調後，臺灣御用智庫應該會做出蘇貞昌贏不到一個百分點的民調來作為反擊」、「要關三天了，明明就黃金交叉」、「賴清德根本是自爆，侯友宜本來就是打著反深澳的旗幟了，結果賴清德還證明了真的不需要深澳電廠，根本白癡！賴清德這著棋，除了讓民進黨政府的信任度大幅下滑，對桃園的選情又有影響，雖然鄭文燦還是會當選，不過桃園人應該會不爽」

還有網友譏諷民進黨打侯友宜都是用這三招洗風向，「第一個，侯友宜什麼都不會差光頭太多；第二個，侯友宜很黑很髒，是逼死人的惡警；第三個，黃金交叉了差不到5%。問題是太多負面消息加在光頭身上了，你狂洗這三個風向有什麼用」？

本次民調是艾普羅民調公司是針對設籍新北市20歲以上民眾進行電話訪問，有效樣本數共1077人，在95％信心水準下，抽樣誤差最大值為正負3.0％。

(中時電子報)