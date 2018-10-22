恭喜林佑星再當爸！嫩妻順產他前世情人「小花」

2018年10月22日 15:33 中時 林淑娟

林佑星與老婆小妏喜迎女兒小花。（林佑星提供）

43歲藝人林佑星今年7月與小他17歲的老婆小妏登記結婚，當時老婆已懷胎七月，小妏已於20日自然產下女兒小花，他說，小花一出生就是張開眼的，有對深深的酒窩很像他，只要他哄抱就不哭，惹得老婆大吃飛醋：「好啦！你們前世情人，談戀愛啊！」

林佑星說，「小花」真的很給爸爸面子，19日晚上老婆出現產兆後入住醫院待產，但他20日下午一點要拍《金家好媳婦》無法臨時請假，因此還先跟女兒喊話：「爸爸一定要去上班，妳要不就中午前出來，不然就晚一點點，讓爸爸可以迎接妳！」結果女兒很乖很聽話，果然早上10點多就出生，讓他可以全程參與女兒來到世上的所有過程，迎接完女兒還能去拍戲。

5歲的兒子龍龍22日早上到醫院看妹妹，用很浮誇的口吻驚呼：「怎麼這麼可愛！也太可愛了吧！」林佑星笑說兒子的浮誇根本像綜藝咖。龍龍之前很期待能有個弟弟陪他玩，後來知道是妹妹，就說「我會保護她」，小妏故意問說「如果我想要打妹妹呢」，龍龍竟說「我會抱著她逃走」。

林佑星說，他雖然膽子小，但只怕鬼不怕血，所以全程陪產也沒陰影，醫生和護士看他超鎮定，過程中還會跟他介紹、解說，開四指半時已經可以見到女兒的頭髮，護士也叫他來看，「所以我是從女兒只有一點點頭髮、到半個頭、整個頭，全身出來都有看到，從頭到尾看得超完整！」因為忙著拍照錄影、剪臍帶、抱小孩，還要照顧老婆，「我忙得沒時間感動落淚！」由於小妏年輕恢復快，生產第三天就出院，今天已經住到士林福臨月子中心。

(中時 )