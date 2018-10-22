台東》普悠瑪死傷慘重 劉饒暫時停止競選活動

國民黨台東縣長候選人饒慶鈴（右1）趕往蘇澳榮民醫院慰問傷者。（楊漢聲翻攝）

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台東市長候選人洪宗楷（左1）及劉櫂豪服務處主任劉文等（左2﹚也趕往現場慰問。（楊漢聲翻攝）

台鐵普悠瑪6432次列車翻覆意外，造成重大死傷，由於死傷民眾多屬於台東人，台東縣長候選人饒慶鈴及劉櫂豪也都暫停相關競選活動，幫忙協助死傷及傷者來處理後續相關事宜。

饒慶鈴在臉書表示，死傷的人大部為東縣民、學生與在台東服務人員，實在令人難過與不捨。饒慶鈴日上午也立即趕往蘇澳榮民醫院慰問傷者，饒慶鈴表示，願做全台東人民的後盾，也會提供任何必要的協助，陪著所有台東人度過這次難關。

饒慶鈴也強調，一直以來台東人回家的路總是比別人漫長許多；聽聞昨天的意外，她相當的難過與痛心，也承諾會和縣府單位積極協調、來盡速協助處理傷者與家屬相關事宜。

劉櫂豪則透過臉書寫到，我們所有台東人都經歷一個沉痛的夜晚，事故發生後，他第一時間和交通部長、台鐵局及在地立委聯絡，了解車禍狀況及現場處理因應；同時間也派請櫂豪服務處主任劉文等立即前往宜蘭現場協助，在這路程的同時，也提供現地窗口，為的就是讓心急的鄉親，可以儘快獲得協助。

劉櫂豪最後表示，對於這不幸的事故，劉櫂豪服務團隊會和台東鄉親一直站在一起，陪伴大家事情的處理，在台東在宜蘭，有任何需要的協助，請和我們聯絡。

(中時 )

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