搶攻花博餐飲商機 「好運來洲際宴展中心」推主題桌宴

「好運來洲際宴展中心」打造與花有關的花博桌宴料理。（圖／曾麗芳）

友善列印
工商
花博饗宴桌菜內含「花漾芋頭米糕香」。（圖／曾麗芳）
花博饗宴菜色豐富，還有龍蝦料理。（圖／曾麗芳）
購花博饗宴餐券 (5800、6800、8800元／張)買10張送1張。（圖／曾麗芳）

台中世界花卉博覽會將於11/3登場，為搶搭花博順風車，「好運來洲際宴展中心」以棒球為主題；推出在地食材的花博餐，用餐之後還可在園區拍照打卡，遊覽台中小巨蛋、台中棒球故事館，讓遊客有一趟不一樣的花博之旅。

「好運來洲際宴展中心」打造與花有關的料理，有「富貴吻魚錦繡球」，搭配珍珠菇、翡翠、枸杞及實用花芙蓉基底與吻魚揉捏成球狀，精緻、清爽的一道前菜；「金玉滿堂合家歡」原意是野薑花海產粥，以海鮮為食材湯底，加入米飯及野薑花，襯托美味的豐富層次感。

還有「花漾芋頭米糕香」，運用香米糕加上芋頭籤；鋪上櫻花蝦及韭菜花，顏色分明，櫻花蝦香脆搭上韭菜香，讓人食指大動。

阿秋大肥鵝餐廳選用在地食材〔燻鮭魚花園沙拉〕新鮮鮭魚、南瓜(大雅) 、杏鮑菇(新社) 、川耳(大里) 、蕃茄(烏日) 、蘿美、蘋果(東勢)調和洛神花醬作為前菜。

至於「中洲雙寶人蔘雞」，以黑羽土雞、紅薏仁(大雅) 、香米(霧峰) 、人蔘鬚、枸杞、川芎、青岐等為主要食材，湯頭香味輕盈、味道濃郁，入喉溫潤也回甘，讓雞湯清甜而不油膩！

「好運來洲際宴展中心」&「阿秋大肥鵝餐廳」獨家優惠；凡訂花博饗宴；現金打9折、刷卡95折；預購花博饗宴餐券 (5800、6800、8800元/張)買10張送1張、30張送5張，還有獨家優惠價；來店消費用餐即可優惠購買花博券160元1張(市價350元/張)。

(工商 )

普悠瑪翻車事故 基督教救助協會… 國民制服Superdry 好市多賣這個…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。