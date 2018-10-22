搶攻花博餐飲商機 「好運來洲際宴展中心」推主題桌宴

2018年10月22日 15:05 工商 曾麗芳

花博饗宴桌菜內含「花漾芋頭米糕香」。（圖／曾麗芳）

花博饗宴菜色豐富，還有龍蝦料理。（圖／曾麗芳）

購花博饗宴餐券 (5800、6800、8800元／張)買10張送1張。（圖／曾麗芳）

台中世界花卉博覽會將於11/3登場，為搶搭花博順風車，「好運來洲際宴展中心」以棒球為主題；推出在地食材的花博餐，用餐之後還可在園區拍照打卡，遊覽台中小巨蛋、台中棒球故事館，讓遊客有一趟不一樣的花博之旅。

「好運來洲際宴展中心」打造與花有關的料理，有「富貴吻魚錦繡球」，搭配珍珠菇、翡翠、枸杞及實用花芙蓉基底與吻魚揉捏成球狀，精緻、清爽的一道前菜；「金玉滿堂合家歡」原意是野薑花海產粥，以海鮮為食材湯底，加入米飯及野薑花，襯托美味的豐富層次感。

還有「花漾芋頭米糕香」，運用香米糕加上芋頭籤；鋪上櫻花蝦及韭菜花，顏色分明，櫻花蝦香脆搭上韭菜香，讓人食指大動。

阿秋大肥鵝餐廳選用在地食材〔燻鮭魚花園沙拉〕新鮮鮭魚、南瓜(大雅) 、杏鮑菇(新社) 、川耳(大里) 、蕃茄(烏日) 、蘿美、蘋果(東勢)調和洛神花醬作為前菜。

至於「中洲雙寶人蔘雞」，以黑羽土雞、紅薏仁(大雅) 、香米(霧峰) 、人蔘鬚、枸杞、川芎、青岐等為主要食材，湯頭香味輕盈、味道濃郁，入喉溫潤也回甘，讓雞湯清甜而不油膩！

「好運來洲際宴展中心」&「阿秋大肥鵝餐廳」獨家優惠；凡訂花博饗宴；現金打9折、刷卡95折；預購花博饗宴餐券 (5800、6800、8800元/張)買10張送1張、30張送5張，還有獨家優惠價；來店消費用餐即可優惠購買花博券160元1張(市價350元/張)。

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