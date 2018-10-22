昆凌拍賽車戲爆「幽閉恐懼症」！透露周董有相同症狀

2018年10月22日 15:38 中時 徐桐炘

該片演員、幕後陣容龐大，聚集昆凌、曹佑寧、范逸臣、高英軒、柯有倫、阿Ken、劉畊宏、彭小刀等人。（粘耿豪攝）

電影《叱咤風雲》今(22日)在台中麗寶國際賽車場舉行媒體探班，演員昆凌、曹佑寧、范逸臣和高英軒皆以一襲帥氣賽車服亮相，柯有倫、阿Ken和出品方劉畊宏、彭小刀也都出席拍攝現場。昆凌在片中飾演熱愛賽車的不良少女，導演陳奕先雖已承諾昆凌老公周杰倫（周董）「不會真的做危險動作」，但還是讓昆凌在沒有安全帽和任何保護措施下飆重機，昆凌身為初學者，帶著緊張心情一口氣騎到時速100公里，她笑說：「導演一直說要快一點！」

昆凌表示自己有幽閉恐懼症，穿著全身包緊的制服坐進賽車時很緊張，因為周董也有相同症狀，更是拍賽車戲的前輩，因此她回家和老公分享心情，後來成功克服恐懼感，開起車來也有模有樣，一度飆到時速220公里，被陳奕先稱讚：「滿有當飆車族的天份。」

昆凌在片中和曹佑寧飾演青梅竹馬，2人是否會有濃烈感情戲？陳奕先笑言周董曾告誡不要讓昆凌拍吻戲，不過陳又語帶玄機說：「但是他說什麼不一定要聽吧！」昆凌難道不顧忌老公心情？她表示：「導演說什麼就做什麼。」曹佑寧也不擔心來自周董的壓力，傻笑說：「一切都照導演指示。」

周董身為該片監製，雖只有偶爾到現場探班，但每天都會檢查拍攝片段，也會主動和陳奕先討論昆凌的表現，陳打趣說：「昆凌很像是小學生來上課，每天都要給周董看家庭聯絡簿。」周董甚至注意到老婆不笑的表情太兇，因此昆凌正在練習「有層次的酷臉」，昆凌也因拍片太操導致感冒，今受訪時只能用「燒聲」回應。

《叱咤風雲》從7月中起試拍，至今已燒掉成本台幣1億6000萬，還有技術車手拍賽車戲時發生意外導致手腕骨折，劉畊宏、彭小刀都已有超支的心理準備，他們表示因為賽車耗損率極高，費用也相當龐大，但力求盡善盡美，小刀表示：「希望能發展成台灣的《玩命關頭》系列。」預計2019年上映。

(中時 )