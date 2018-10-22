懷念「樸質而深情的詩人」花蓮文化局推出羅葉圖像特展

詩人羅葉的姊姊羅正芬（右）向文化局祕書蔡樹芬（左）暢談姊弟兒時居家生活。（范振和攝）

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詩人羅葉的著作即日起在花蓮縣文化局與13鄉鎮市圖書館同步展出。（范振和攝）

「和弟弟羅葉、妹妹羅桂芬捉迷藏，躲在桌子底下，還碰過青竹絲呢！」回憶兒時情景，紅了眼眶的羅正芬對病逝多年的弟弟，依然滿心不捨。

花蓮縣文化局22日上午10點推出花蓮在地文學作家圖像系列特展─「羅葉-樸質而深情的詩人」開幕茶會。羅葉著作與相關資料展示點，除了文化局圖書館外，也在全縣13個鄉鎮市圖書館同步展出至12月9日。

53歲的羅葉本名羅元輔生於花蓮，早在台北建國中學擔任校刊《建中青年》編輯時期，開始大量閱讀、創作現代詩，1998年，羅葉因遺傳性宿疾併發腦中風，腦部手術後，返回父親的故鄉宜蘭養病，並參與創辦宜蘭慈心華德福教育實驗中小學，直到2010年初病逝。

22日開幕茶會，羅正芬、詩人陳黎、典藏文創創辦人江復正、艾爾科技執行長林宜敬、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛等人，一起分享詩人羅葉對台灣、對家鄉花蓮最樸實且真摯的情感。

羅正芬回憶小時候在鄉下的日子，表示父親當在光復郵局上班，配住日式宿舍，雨後她和鄰居抓蝸牛，常是媽媽下廚後的一道美味；廚房後方有工寮，常看工人殺蛇，也不知道喝了多少碗清燉蛇湯。

最有意思的是，和弟弟、妹妹捉迷藏時，曾在桌底下碰過青竹絲，她一點也不怕，拉著弟弟的手再躲到另一張桌子，當時只想玩從沒想過，蛇會不會咬她或弟弟、妹妹。

文化局祕書蔡樹芬指出，羅葉創作以詩與小說為主，詩的風格偏向冷絕，語言在平實中求變化；小說的風格則偏向嘲謔，作品蘊涵本土關懷。羅葉的詩，不拘一格，有些甚至汲取民歌與搖滾樂的韻律與風格，在抒情、反諷等基本技巧外，具有強烈的敘述性與論辯性。

(中時 )

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