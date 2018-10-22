30年歷經五次「難產」！黃子佼籌備新專輯兩度大哭

2018年10月22日 15:35 中時 尤嬿妮

黃子佼將於12月推出首張專輯。（大鵬經紀提供）

徐若瑄（左）上周到錄音室探班佼佼。（大鵬經紀提供）

黃子佼（佼佼）出道30年將於12月推出首張個人專輯，今(22日)與媒體分享錄音殺青心情，佼佼透露21日剛錄完最後一首歌，近期為了這張專輯已大哭兩次，「第一次是拿到歌的編曲時，我坐在車上邊聽邊哭，心想『天啊！這是為我編的（曲）』，覺得自己大概可以哭2小時」；之後隔2個月，他收到第一首歌的混音成品後又忍不住淚崩。

專輯10首歌歌詞全由佼佼填寫，是他14歲國中創作累積至今的精華，除了意義重大，不收別人的歌也有他獨特想法，佼佼說：「邀歌像買名牌，就像如果跟JJ（林俊傑）邀歌，假設他之後有機會唱、還唱得比我好，何必呢！」

佼佼一直以來都有發唱片的想法，但出道30年歷經五次開案又結案，最後一次是一年前收到開案消息，他當時不敢期望太高、抱著不了了之的心態，「雖然今年剛好出道30年，在這個時間點發片挺好的，但不強求，年底前發片真的是緣份」，對於專輯推出成積、排行榜名次或報名金曲獎都抱持隨緣態度。

他專輯錄製期間不少圈內好友探班，除了之前畢書盡、丁噹、張小燕等人，上周徐若瑄也帶著炸雞等美食去錄音室，但都沒人聽過他新歌；佼佼開玩笑說好友探班已達到功能：「吃吃喝喝、聊天開嗓，很好！」希望新歌全部完成再曝光。

他年底宣傳期仍照接主持工作，似乎沒什麼休息時間？佼佼說：「我很喜歡出門工作奮鬥的感覺，喜歡上台時看到大家為我而笑的感覺，會上癮的。」雖熱愛工作，但他自認也能宅在家不出門，「我也很愛做家事，以後甚至她（孟耿如）去上班、我在家帶小孩也OK啊，但這樣感覺好像浪費了什麼，怕怠性會跑出來。」

(中時 )