花蓮挽袖捐血現人潮 捐血站：血量已足夠

2018年10月22日 14:43 中時 許家寧

台鐵普悠瑪6432次列車昨在宜蘭新馬車站出軌翻覆，造成18死183人傷，傷患分送宜蘭各大醫院，宜蘭捐血站昨血庫拉警報，台北捐血中心昨先送運400袋血應急，花蓮捐血站今早湧現上百名捐血民眾，捐血逾2萬5000CC，目前血量足夠，勿集中捐血。

花蓮捐血站醫事檢驗師吳怡瑩說，花蓮捐血站今早8時30分至中午，也已湧入100多位民眾捐血，捐血人數踴躍，陸續有民眾排隊等候，一早就來排隊捐血的王姓民眾說，昨天知道火車翻覆訊息，一早就來排隊，希望能夠幫助需要用血民眾。

花蓮捐血站表示，感謝花蓮人熱血挽袖上午捐血逾2萬5000CC，目前血液庫存量充足，但花蓮捐血站表示，民眾捐的血並不是馬上可使用，還得待數天後檢驗報告出爐，呼籲捐血民眾定期捐血，以應變意外災難，不必密集在這段時間捐血，造成浪費。

目前血庫存量足夠，捐血站呼籲民眾定期捐血。（許家寧翻攝）

花蓮縣府衛生局統計，昨日至今有30人從宜蘭轉送花蓮各大醫院治療，分別為慈濟醫院20人、門諾醫院3人、國軍花蓮總醫院1人、鳳林榮民醫院1人、玉里榮民醫院4人、衛福部花蓮醫院1人，28人已陸續離院，還有2人在院治療。

花蓮慈濟醫院表示，20傷者傷勢多半是撕裂傷、挫傷、鈍傷等外傷，也有傷者因腦震盪出現頭暈、頭痛症狀，經急診醫師處理傷口、影像檢查後，有19人於今天凌晨出院，剩1位傷者因骨折術後仍住院中休息中。

(中時 )