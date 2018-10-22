花蓮挽袖捐血現人潮 捐血站：血量已足夠

花蓮捐血站今一早出現排隊捐血人潮，上午獲捐百袋熱血。（許家寧翻攝）

友善列印
中時

台鐵普悠瑪6432次列車昨在宜蘭新馬車站出軌翻覆，造成18死183人傷，傷患分送宜蘭各大醫院，宜蘭捐血站昨血庫拉警報，台北捐血中心昨先送運400袋血應急，花蓮捐血站今早湧現上百名捐血民眾，捐血逾2萬5000CC，目前血量足夠，勿集中捐血。

花蓮捐血站醫事檢驗師吳怡瑩說，花蓮捐血站今早8時30分至中午，也已湧入100多位民眾捐血，捐血人數踴躍，陸續有民眾排隊等候，一早就來排隊捐血的王姓民眾說，昨天知道火車翻覆訊息，一早就來排隊，希望能夠幫助需要用血民眾。

花蓮捐血站表示，感謝花蓮人熱血挽袖上午捐血逾2萬5000CC，目前血液庫存量充足，但花蓮捐血站表示，民眾捐的血並不是馬上可使用，還得待數天後檢驗報告出爐，呼籲捐血民眾定期捐血，以應變意外災難，不必密集在這段時間捐血，造成浪費。

目前血庫存量足夠，捐血站呼籲民眾定期捐血。（許家寧翻攝）

花蓮縣府衛生局統計，昨日至今有30人從宜蘭轉送花蓮各大醫院治療，分別為慈濟醫院20人、門諾醫院3人、國軍花蓮總醫院1人、鳳林榮民醫院1人、玉里榮民醫院4人、衛福部花蓮醫院1人，28人已陸續離院，還有2人在院治療。

花蓮慈濟醫院表示，20傷者傷勢多半是撕裂傷、挫傷、鈍傷等外傷，也有傷者因腦震盪出現頭暈、頭痛症狀，經急診醫師處理傷口、影像檢查後，有19人於今天凌晨出院，剩1位傷者因骨折術後仍住院中休息中。

(中時 )

影》新營家具工廠惡火！濃煙直竄… 逆子弒母砍頭 解剖還發現死者兩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。